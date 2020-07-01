РФ, Иран и Турция отреклись от создания в Сирии новой реальности

https://static.news.ru/photo/a7eb7e10-bb9a-11ea-b702-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Лидеры РФ, Ирана и Турции — Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган — отвергают все попытки создать в Сирийской Арабской Республике новые реалии «на земле» под предлогом борьбы с террористами. Совместное заявление политики сделали по итогам трёхстороннего саммита. Мероприятие прошло 1 июля 2020 года в режиме видеоконференции.

Отвергли в этой связи все попытки создать новые реалии «на земле» под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению, — цитирует президентов ТАСС.

Политики «отметили твёрдую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности» Сирии, а также Уставу ООН. По их словам, принципы, отстаиваемые документов, подлежат всеобщему соблюдению, и никакие действия не должны подорвать его авторитет.

Президенты добавили, что действия армии Израиля в САР нарушают её право на независимость и провоцируют рост напряжённости в регионе.

Кроме того, Путин, Эрдоган и Рухани осуждают незаконный захват месторождений и передачу доходов продажи нефти, которые должны принадлежать Дамаску. Они также не согласились с решением США по оккупированным сирийским Голанам. По их мнению, это грубо нарушает международное право и создает угрозы безопасности, пишет «Взгляд».

Участники саммита обратили внимание на гуманитарную ситуацию в Сирии и влиянием на неё пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Политики призвали нарастить гумпомощь гражданам страны без дискриминации, политизации и выдвижения условий.

Пути, Эрдоган и Рухани ещё раз напомнили — кризис в САР не имеет военного решения. Урегулирование возможно только в ходе политического процесса.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

Соединённые Штаты Америки продолжают давить на САР, чтобы помешать процессу мирного урегулирования в регионе. Белый дом хочет лишить Дамаск возможности восстановить государственные институты и экономику, считает член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк.

Глава США Дональд Трамп одобрил закон, известный как «закон Цезаря» (имя информатора, сообщившего американцам о якобы преступлениях режима президента САР Башара Асада), в конце 2019 года. Документ вступил в силу 1 июня 2020-го.

Он подразумевает санкции, бьющие почти по всем сферам экономики Сирии. Санкционные списки расширили 17 июня. В чёрном списке оказались 14 человек. Среди них жена лидера республики Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация. Башар Асад руководит страной с 2000 года.

Основной стратегический партнёр официального Дамаска — Тегеран — демонстративно отправил к берегам Сирии наполненный нефтью танкер незадолго до формального вступления в силу законодательной инициативы. Так, 16 июня судно прошло через Суэцкий канал. Как обратили внимание наблюдатели, иранское руководство фактически публично поставило под сомнение американо-европейский санкционный режим против Сирийской Арабской Республики (САР).

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин предложил лидерам Ирана и Турции — Хасану Рухани и Реджепу Эрдогану разработать дополнительные меры борьбы с терроризмом в Сирийской Арабской Республике (САР). Заявление президент РФ сделал во время онлайн-саммита стран — гарантов астанинского процесса.

Главы России, Ирана и Турции — Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган — 1 июля начали саммит по ситуации в Сирии. Мероприятие проходит в формате видеоконференции. Онлайн-встречу открыл представитель Тегерана (принимающая сторона). Во время беседы с коллегами Роухани, в частности заявил, что Соединённые Штаты Америки используют природные ресурсы Арабской Республики, притворяясь борцами с террористами. Он добавил, что Иран будет поддерживать сирийский народ и официальный Дамаск.