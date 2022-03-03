«Идея фикс Украины»: Затулин оценил будущее Зеленского и Януковича

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал информацию издания «Украинская правда» о том, что Виктор Янукович сейчас находится в Минске и его хотят сделать президентом Украины. Он считает, что этот фейк распространяют сами украинцы. У российских властей нет плана по восстановлению Януковича, здесь ему могут только предоставить убежище, убеждён спикер. По его словам, действующий украинский президент свою задачу-минимум выполнил, Владимир Зеленский «стал козырем в руках Запада и США, который они надеются сохранить на будущее». Ему создают «имидж смелого до бесшабашности человека, который защищает Украину, находится в эпицентре, отказывается эвакуироваться».

Почему они распространяют этот фейк? Потому что хотят внушить жителям Украины, что российская армия везёт с собой в обозе Януковича, это идея фикс Украины. Во-первых, хотел бы заметить, что после Януковича пришли гораздо более коррумпированные власти, тем более если Янукович грёб под себя, то Порошенко и Зеленский вынуждены были делится за океаном и отдать страну на разграбление иностранцам, потому что они от них зависели. При Януковиче на Украине не складывали целые терриконы чернозёма, которые сейчас вывозятся в Германию, например. Продают землю, которая на Украине относится к числу национальных богатств, — отметил собеседник в разговоре с NEWS.ru.

Кроме того, Затулин порассуждал о том, кто может стать следующим украинским лидером. Западу важно сохранить Владимира Зеленского. Американцы и европейцы вряд ли допустят формирования правительства в изгнании, потому что в этом случае будет прервана легитимность, которая нужна им на будущее.

Украинская диаспора начала, насколько нам известно, формировать правительство Украины в изгнании, и на роль руководителя она предлагает Петра Порошенко — он им гораздо более понятен и близок, чем действующий Зеленский. Но для Запада в целом вопрос так не стоит, им важно сохранить Зеленского как персонажа президента всея Украины. А сколько останется от той Украины, которая будет под контролем Зеленского и его команды, сейчас сказать сложно, потому что идёт военная операция, — подчеркнул эксперт.

США и ЕС «лепят из Зеленского героя Украины, поэтому вряд ли они разменяют его даже на Порошенко в этой ситуации», подытожил политик.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

28 февраля состоялась первая встреча представителей России и Украины в Белоруссии. Делегацию РФ возглавил помощник президента Мединский. Он сообщил, что российская и украинская стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.