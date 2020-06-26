«Идеология тоталитарной секты либералов»: Вассерман о Конституции 1993 года

https://static.news.ru/photo/6996beb6-b7d7-11ea-a405-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Публицист Анатолий Вассерман заявил, что против поправок в Конституцию выступают люди, желающие, чтобы россияне и дальше жили под диктовку американских специалистов. Он объяснил, почему эту инициативу необходимо принять.

Если мы не хотим, чтобы наши тузы били всякие шестёрки, мы должны принять поправку, которая отменяет действие отравленной статьи 15. Да, формально отменить саму эту статью мы не можем, потому что в эту самую Конституцию заложен запрет на поправки к 1-й, 2-й и 9-й её частям, где в качестве основ государственного строя заложена идеология тоталитарной секты либералов. Но мы можем, по крайней мере, прописать такой порядок действия этой статьи, чтобы в большинстве случаев было безопасно. Но когда именно наступит очередь замены всех этих отравленных статей, я пока гадать не берусь. Как говорится, политика — искусство возможного. И, соответственно, надо ждать пока, и это станет возможным. Но частично обезвредить подобные мины мы можем уже сейчас — своим голосованием, — отметил эксперт в интервью «Царьграду».

По его словам, после принятия поправок наши законы будут сильнее американских, которые подгоняются под желание Белого дома. При этом он подчеркнул, что Конституция 1993 года заставляет Россию жить в режиме государственного переворота, потому что там есть противоречивые пункты, которые можно сравнить с минами. Их заложили иностранные специалисты, которые участвовали в создании Основного документа.

После этого политолог призвал всех граждан России посетить избирательные участки. Он утверждает, что сам процесс голосования устроен надёжнее, чем в 1993 году.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации, писал NEWS.ru.