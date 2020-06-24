Губернатор Курганской области предложил клонировать депутата Госдумы

https://static.news.ru/photo/fb8ac338-b626-11ea-ab43-fa163e074e61_660.jpg Александр Ильтяков Фото: aleksandr_iltakov/vk.com

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в шутку предложил клонировать депутата Госдумы Александра Ильтякова. Так Шумков выразил своё почтение работоспособности народного избранника, к которому приехал в гости на семейное предприятие.

Таких, как Александр, нужно клонировать, чтобы после десятилетий нытья, безделия и уныния добрые изменения шли везде полным ходом, — написал Шумков в Instagram.

Он также назвал Ильтякова одним из самых харизматичных и пассионарных жителей региона.

Судя по stories главы региона, он посетил убойный цех мясокомбината, который будет открыт в 2021 году, а также открыл спортплощадку ГТО, обращает внимание издание Znak.com.

Ильтяков владеет мясоперерабатывающим предприятием в селе Частоозерье Частоозерского района, которое основал в 90-е вместе с другом.

Как писал NEWS.ru, ранее Шумков рассказал о мерах поддержки граждан при пандемии коронавируса. По его словам, пострадавшим жителям выдадут на выбор семенной картофель, двух поросят или телёнка.