Губернатор Курганской области предложил клонировать депутата Госдумы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в шутку предложил клонировать депутата Госдумы Александра Ильтякова. Так Шумков выразил своё почтение работоспособности народного избранника, к которому приехал в гости на семейное предприятие.
Таких, как Александр, нужно клонировать, чтобы после десятилетий нытья, безделия и уныния добрые изменения шли везде полным ходом, — написал Шумков в Instagram.
Он также назвал Ильтякова одним из самых харизматичных и пассионарных жителей региона.
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Судя по stories главы региона, он посетил убойный цех мясокомбината, который будет открыт в 2021 году, а также открыл спортплощадку ГТО, обращает внимание издание Znak.com.
Ильтяков владеет мясоперерабатывающим предприятием в селе Частоозерье Частоозерского района, которое основал в 90-е вместе с другом.
Как писал NEWS.ru, ранее Шумков рассказал о мерах поддержки граждан при пандемии коронавируса. По его словам, пострадавшим жителям выдадут на выбор семенной картофель, двух поросят или телёнка.
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