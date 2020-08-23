Госстроительство 2:0 по Кудрину

Новая встреча Алексея Кудрина с президентом дала дополнительную пищу для анализа особой роли в госсистеме, на которую явно претендует шеф Счётной палаты, расширяя де-факто свою нынешнюю компетенцию до масштабов идеолога реформ. Действительно, особые дружеские отношения Алексея Кудрина и Владимира Путина, зародившиеся многие годы назад в родном Санкт-Петербурге, видимо, дают основания главному «ревизору» страны затрагивать в ходе докладов главе государства особо щепетильные темы.

Речь не идёт просто о возможности критиковать «священную корову» — «Газпром» за неповоротливость и стратегические упущения, что позволено очень немногим. В последние недели Алексей Леонидович сначала подробно говорит о существовании архаичной неэффективной системе управления в стране, о невысоком уровне многих чиновников, не соответствующим задачам, остро стоящим перед страной на ее вечном перепутье.

А на днях, докладывая президенту, он заговорил о закрытости государственной системы, об отсутствии интерактивной связи значительной части нашего «герметичного» бюрократического аппарата с журналистами и просто с гражданами. Мол, государственные структуры слабо реагируют на обращения, остаются глухими к запросам и слабо доступными для общества.

Весьма характерно, что этот пункт доклада был самым показным образом предан огласке, в отличие от иных положений отчёта Кудрина, закрытых, видимо, по соображениям безопасности. Иными словами, глава Счётной палаты берёт на себя роль политика, который озвучивает в присутствии президента идеи, которые реально волнуют общество. И присутствие главы государства при таких заявлениях как бы не только дополнительно санкционирует такие оценки и подходы, но и поощряет Алексея Леонидовича к изысканиям в этом направлении.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, Счётная палата по статусу напрямую связана с Государственной думой, что даёт Алексею Кудрину, видимо, формальную возможность глубже оценивать положение в стране, выходя за рамки рутинного подсчёта расходования бюджетной копейки. Притом, что и с расходованием бюджета далеко не всё в порядке. И такой беспорядок, оцениваемый в сотни миллиардов рублей, также косвенно подтверждает специфическое состояние госаппарата. Его слабости, небескорыстие и отсутствие заинтересованности в конечном результате деятельности.

Действительно, в последние годы неоднократно делались попытки встряхнуть наследственную советско-российскую бюрократию. Но все они рано или поздно заканчивались пшиком. Мы помним, с каким энтузиазмом была воспринята реформа, связанная с именем Дмитрия Козака, когда предлагалось построить трехзвездную систему управления на федеральном уровне. Но её суть оказалась выхолощенной. Затем молодой глава Минэкономразвития Максим Орешкин, заступив на свой высокий пост, решился изменить закрытую практику кулуарного подбора кадров и призвал всех, желающих трудиться в его министерстве, присылать ему свои резюме. Обещал лично всё прочитать и пригласить на собеседование всех его заинтересовавших. Инициатива получила широкий резонанс, но выход оказался более чем скромным. Видимо, никто не позволил и министру менять кадры, приведённые по серьёзной протекции.

Известны эксперименты и заместителя главы президентской администрации Сергея Кириленко, который предложил включать «социальные лифты» через публичные конкурсы управленцев. Но вот незадача: в числе победителей зачастую оказываются опять-таки представители крупнейших госкорпораций. И освежение чиновничьей крови опять идёт крайне медленно. Если не сказать — по капле.

Так что, демарши Алексея Кудрина имеют под собой вполне выстраданную основу. Традиционными уверениями, что «у нас не остается времени на раскачку», уже не обойтись.