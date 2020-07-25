Действительно, поправки обозначили направления госстроительства. Но, во-первых, настало время приведения к новой реальности целой кучи законов и регламентов. А в некоторых случаях необходимо полностью наполнить новые положения конкретным содержанием. Вот, к примеру, есть положение о пожизненных сенаторах, к числу которых будут относиться и ушедшие в отставку президенты. Мы пока не знаем, насколько такой статус заинтересует самого Владимира Путина. Но есть информация, что первым в этом плане может стать Дмитрий Медведев.

Но опять-таки положение о пожизненном сенаторстве пока не наполнено конкретным содержанием. А раз так, то, согласно слухам, появление в Совете Федерации Дмитрия Медведева не очень нравится влиятельной Валентине Матвиенко, которая подозревает, видимо, третьего президента в серьёзных амбициях, которые тот сможет реализовать в верхней палате парламента. А потому задержка с разработкой положения о статусе пожизненных сенаторов ведёт к некоторой политической паузе и излишним спекуляциям на этот счёт.

Валентина Матвиенко Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё одно «непаханое» юридическое поле — это подробная регламентация статуса и полномочий Госсовета, который после плебисцита вошёл, наконец, официально в систему государственного управления. Собственно, ситуация с введением антипандемийного карантина ещё до принятия пакета конституционных поправок показала, какие возможности могут быть у этого коллегиального органа. Мы помним, как столичный мэр Сергей Собянин, возглавивший специальную рабочую группу при Госсовете, своей активностью в чём-то оттеснил на второй план новый тогда ещё кабинет Михаила Мишустина, взяв на себя основные инициативы по проведению профилактических мер.

Но это была, если так возможно выразиться, лишь проба пера. Между тем до сих неясно, насколько Госсовет будет влиятельным органом. Хотя ещё совсем недавно утверждали, что при так называемом трансфере власти он может получить часть нынешних функций главы государства, сократив область компетенции некоего будущего президента. Сейчас такой вопрос открыто уже не стоит, но тем не менее многие нюансы требуют скорейшего уточнения.

kremlin.ru

Прежде всего всё ещё непонятно: войдут ли в Госсовет только губернаторы и бывшие президенты или ещё и представители общественности? Какой статус будет у руководства этого органа, его секретариата? Сможет ли Госсовет выходить с законодательными инициативами или все его решения должны носить исключительно рекомендательный характер? Какие у него будут взаимоотношения с правительством? Наконец, станет ли Госсовет основным полем для постоянного взаимодействия федеральных и региональных властей без излишнего чиновничьего посредничества.

И это только некоторые вопросы, ответы на которые в самое ближайшее время должны дать законодатели. Иначе динамика итогов плебисцита будет потеряна. И вновь начнут муссировать вопрос «обнуления», ради которого всё и было, дескать, задумано.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Словом, у парламента в осеннюю сессию должно быть работы сверх государственных голов депутатов. И задержка с принятием уточняющих законов может восприниматься как проявление продолжения подковёрной борьбы пресловутых «кремлёвских башен», разных групп влияния, активно стремящихся придать реформируемой государственной системе свои контуры.