Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Чернышова

https://static.news.ru/photo/982caa1a-9437-11ea-9d9d-fa163e074e61_660.jpg Борис Чернышов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума одобрила проект постановления о досрочном снятии депутатских полномочий с зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова (ЛДПР). Ранее стало известно о его назначении на должность замглавы Рособрнадзора.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев сообщил «Интерфаксу», что фракция ЛДПР намерена в ближайшее время обсудить возможных кандидатов на получение мандата Чернышова.

Чернышов был избран в Госдуму по региональному списку в группе 131. По закону фракция может передать освободившийся мандат следующему в списке той же группы, либо другому кандидату, участвовавшему в думских выборах седьмого созыва.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства России Михаил Мишустин 6 мая назначил заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Бориса Чернышова. Чернышов с 2016 года занимал должность зампреда комитета Госдумы по образованию и науке. В 2018 году он вошёл в межведомственную рабочую группу по совершенствованию системы государственной регламентации образовательной деятельности при Рособрнадзоре.