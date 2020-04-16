Горбачёв призвал страны сократить военные бюджеты из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/b6855f7c-7fae-11ea-864f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв обратился к мировой общественности. Он призвал страны сократить военные бюджеты на 10–15% из-за распространения коронавируса.

Но все усилия будут обречены на провал, если правительства будут и дальше бросать гигантские средства в топку гонки вооружений. Сегодня особенно ясно: необходимо перераспределить средства, перенаправить их с военных целей на цели, связанные с безопасностью человека, — заявил политик.

Он убеждён, что странам необходимо вырабатывать совместную стратегию, готовиться и создавать резервы. Ответственность за это должны понести руководители государств на всех уровнях.

Поэтому я призвал начать готовить чрезвычайную сессию ООН и провести её, как только ситуация стабилизируется. Речь должна идти о полном пересмотре мировой повестки дня, — добавил Горбачёв.

Как ранее информировал NEWS.ru, МВФ посоветовал РФ сократить долю секретных статей в бюджете, однако российские экономисты считают, что в условиях санкций делать это нецелесообразно.