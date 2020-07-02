Итоги всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию не стали сенсацией, хотя, безусловно, некоторые политические и общественные силы надеялись на несколько иной результат.

Можно констатировать, что все задачи, которые ставил перед собой Кремль, — выполнены. Их можно условно разделить на две части — формальные, которые и были записаны в бюллетене, и неформальные, скрытые, лежавшие не на виду, но для организатора голосования не менее важные.

Итак, президент России Владимир Путин отныне получает законное право для выдвижения своей кандидатуры на новый срок в 2024 году. Это служит достижению в свою очередь, двух целей, во-первых, успокоения элит, отвлечения их от мыслей о преемнике и борьбе за власть — о чём он сам сказал, и, во-вторых, продления своего правления, продолжения нынешнего курса, гарантирования того, что он меняться не будет. Это тоже важный сигнал для тех же элит — политических, бюрократических, экономических — что все останется как есть на довольно длительный срок.

Несколько изменится процедурный механизм государственного управления. Понятно, что реальных изменений в системе не произойдет, но в данном случае весьма уместна аналогия с принятием «брежневской» Конституции 1977 года. Тогда ничего не поменялось в раскладе верховной власти, но зачем-то же она затеяла игру с переменой Конституции. Так и сейчас. Ничего не меняется, но в силу каких-то соображений за Конституцию взялись. Думается, будет интересно прочитать воспоминания свидетелей и участников событий спустя какое-то время — для чего же все это затевалось? Неужели только для новых сроков президента и «успокоения» элит? В этом случае слишком очевидно несоответствие целей и привлеченных средств.

Поэтому следует выделять цели неформальные, о которых не говорится. Но которые также важны. Это, прежде всего, проверка машины голосования, или, говоря точнее, административного ресурса. Президентский срок в России шесть лет. После последних выборов 2018 года эта машина, обеспечивающая нужные результаты на федеральном уровне, простаивала бы, по крайней мере, до 2021 года — года выборов в Государственную думу.

Владимир Путин же принял решение её активизировать, провести генеральную проверку дееспособности губернаторского корпуса, политического блока своей администрации. Одновременно это была не только проверка, но и тренировка, учёба тех чиновников, которые недавно оказались на своих постах и были еще незнакомы с технологиями пиара.

Кирилл.Зыков/Агентство «Москва»

По результатам кампании будут выявляться слабые места, проблемные точки, приниматься кадровые решения, благо до думских выборов время ещё есть. Например, в Ненецком автономном округе почти 54% избирателей выступили против. Теперь либо придётся разбираться с тамошним губернатором (но он совсем недавно назначен), либо приниматься всерьёз за решение социально-экономических проблем региона.

Важным моментом стала отработка процедур с голосованием по Интернету, что также важно в преддверии будущих избирательных кампаний. Именно вокруг этого новшества и возникли скандалы, получившие широкую огласку, когда люди смогли проголосовать и по два, и по три раза. В ближайшее время Центризбиркому предстоит так наладить и отработать процедуры онлайн-голосования, чтобы они уже больше не вызывали сомнений. Необходимо четко связать классическую процедуру и электронную, чтобы не происходило разнобоя.

В целом же Кремль может быть доволен результатами. В летнее время, во время пандемии удалось обеспечить явку 67,97% избирателей, причём по вопросу никак не имеющего непосредственного отношения к их жизни. Из пришедших «за» высказалось 77,92%. Даже в Москве, с её оппозиционными настроениями, в ходе онлайн-голосования «за» проголосовали 62,33%, против — 37,67%.

Таким образом уровень доверия россиян к верховной власти, к Владимиру Путину, остаётся весьма высоким. Кремль может рассчитывать на них в перспективе ближайших нескольких лет. Госаппарат также работает без особенных сбоев. На губернаторов легла двойная чрезвычайная нагрузка — и обеспечить голосование, и защищать свои регионы от коронавируса — и они с ней справились. Пиаровская машина на ходу — ни завершение посткрымского синдрома, ни повышение пенсионного возраста, ни смена главы правительства, ни пандемия на ней не отразились. Это важно и с учётом международного положения и имеющихся вызовов России. Поэтому в ближайшее время можно ожидать каких-то важных решений как во внутренней, так и во внешней политике. Запас прочности имеется.