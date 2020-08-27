Главы МИД ЕС обсудят отношения с РФ после инцидента с Навальным

https://static.news.ru/photo/3d015018-e85c-11ea-ae2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Главы МИД стран ЕС обсудят в Берлине отношения с Россией на фоне реакции Кремля на ситуацию с отравлением Алексея Навального. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Мы будем обсуждать отношения с Россией, особенно после возможного отравления одного оппозиционного лидера, — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, участники встречи затронут тему событий в Белоруссии, включая санкции ЕС, а также напряжённость между Турцией и Грецией в Средиземном море.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего воздушное судно посадили в Омске. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин медики называли отравление. Затем в омском Минздраве заявили, что ядов в организме оппозиционера не обнаружено. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.

Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.

Ранее Песков заявлял, что Кремль категорически против «приклеивания ярлыков» по ситуации с Навальным. Он отметил, что к поспешным заявлениям об «отравлении» блогера Москва относится терпеливо, но на данный момент с подобными формулировками не согласна, писал NEWS.ru.