Глава союза офицеров «Альфы» предложил разбомбить «Азовсталь»

Президент союза «Офицеры Группы „Альфа“» Алексей Филатов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что можно сделать с «Азовсталью», штурм которой сегодня отменил президент России Владимир Путин. По словам участника штурма больницы в Будённовске, здание можно разбомбить с воздуха.

Возможны варианты блокады националистических батальонов, может, это смотивирует эти военные формирования в конце концов сдаться. Но думаю, что быстрее всего будет не так, а будет как в последние дни: удары с воздуха. В конце концов без потерь личного состава российской армии это принудит нацбатальоны просто выйти и сдаться, — считает собеседник.

Он считает, что операцию нужно провести так, чтобы никто из российских военнослужащих не пострадал. На неё может уйти пять-шесть дней.

Здесь дело не во времени. Три, четыре, ну пять-шесть дней принципа никакого не сыграют. Здесь главный показатель, чтобы больше никто из российских солдат и офицеров при операции в Мариуполе не погиб. Будет это четыре, шесть дней. Уже спецоперация длится почти под два месяца. Я считаю, это вообще не принципиально, — подытожил спикер.

Ранее глава РФ на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе, назвав такое решение нецелесообразным и могущим привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого, по его словам, следует прибегнуть к блокировке и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.