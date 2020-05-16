Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум

https://static.news.ru/photo/0cd228d6-9771-11ea-966d-fa163e074e61_660.jpg Наталья Никонорова Фото: AP/ТАСС

В ответ на отказ представителей Киева вести прямой диалог с самопровозглашёнными республиками глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украине всё же придётся считаться с мнением Донбасса в процессе решения конфликта. В противном случае, по её словам, Киеву нужно будет признать невозможность выполнения договорённостей.

​​Перед украинскими властями есть только два варианта действий: или напрямую, открыто и добросовестно разговаривать с республиками в рамках минского формата, или официально признать невозможность выполнить свои обязательства по минским соглашениям, — говорится в комментарии главы МИД Донецкой народной республики.

Никонорова пояснила, что отказ Украины от прямого диалога уже является доказательством нарушения Киевом комплекса мер, в которых чётко указано, что стороны конфликта должны общаться напрямую, «путём непосредственного и предметного диалога».

Как писал NEWS.ru, на прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции. Украинская сторона подчеркнула, что выборы на данной территории могут пройти в соответствии с законодательством Украины на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ исключительно после получения контроля над границей. Также на заседании обсуждался вопрос о восстановлении в некоторых районах Донецкой и Луганской областей системы налогообложения в рамках украинского правового поля.