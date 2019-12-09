Генеральная Ассамблея ООН проведёт в 2021 году специальную сессию, основной темой которой станет борьба с коррупцией.
Мы намерены сосредоточить усилия на координации позиций по вопросам борьбы с коррупцией в рамках различных многосторонних форумов, прежде всего ООН и Группы двадцати, — написал в колонке ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Он также отметил, что будет продолжена работа по предотвращению коррупции в спорте.
Как ранее писал NEWS.ru, комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступил за полное отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио. Предложение о разрешении выступать в Японии «чистым» атлетам под нейтральным флагом названо недостаточным.
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