https://static.news.ru/photo/af35c468-f69d-11e9-a1e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Генеральная Ассамблея ООН проведёт в 2021 году специальную сессию, основной темой которой станет борьба с коррупцией.

Мы намерены сосредоточить усилия на координации позиций по вопросам борьбы с коррупцией в рамках различных многосторонних форумов, прежде всего ООН и Группы двадцати, — написал в колонке ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Он также отметил, что будет продолжена работа по предотвращению коррупции в спорте.

Как ранее писал NEWS.ru, комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступил за полное отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио. Предложение о разрешении выступать в Японии «чистым» атлетам под нейтральным флагом названо недостаточным.