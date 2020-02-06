В России могут появиться «федеральные территории», не входящие в состав субъекта РФ. С таким предложением на очередном заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию выступил глава Тульской областной думы Сергей Харитонов. В Кремле с новацией ознакомиться ещё не успели, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам палаты внимательно изучить и обсудить эту идею. Как пояснил журналистам глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, для российского законодательства это вопрос новый, но такие зоны уже давно функционируют в США, Канаде, Индии и ряде других стран. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, принципиально разошлись в оценках инициативы: кто-то считает её частью «безумной конкуренции сумасшедших идей», а другие отмечают определённую логику разделения полномочий регионов и центра в Основном законе.

Требует проработки

Сергей Харитонов предложил внести в Конституцию поправку о том, чтобы в России могли быть созданы «федеральные территории, не входящие в состав территорий субъектов РФ». Такие земли имеют определённую специфику и требуют особого управления, например, организация госвласти здесь может быть установлена федеральным конституционным законом, считает депутат. По его словам, это может быть обусловлено вопросами безопасности, экологии или экономики. В качестве примера таких земель парламентарий назвал озеро Байкал, Кавказские минеральные воды и космодром Восточный.

Космодром «Восточный» Марина Лысцева/roscosmos.ru

В Совете Федерации уже заявили о том, что предложение главы Тульской областной думы будет внимательно рассмотрено в профильных комитетах палаты. По словам председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, это важная новелла, которая «требует внимательной проработки». Он пояснил журналистам, что если для российского законодательства это новый вопрос, то в зарубежном праве данный институт хорошо известен. Например, такие примеры можно найти в Соединённых Штатах Америки, Канаде, Индии и других странах.

С учётом мнения регионов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле с инициативой пока не знакомы, а эксперты, опрошенные NEWS.ru, в свою очередь, кардинально разошлись в оценках идеи закрепить в Конституции понятие «федеральные территории».

Нужно понимать, о чём мы говорим. Это статус субъекта или это изъятие территории из ведения субъекта и передача её непосредственно в федеральное ведение. В законодательстве нет такого понятия «федеральные территории». Иначе как, как бы это повежливее сказать, территории императора, находящиеся в его личном управлении, и не назовёшь. Это как Ватикан, отдельное государство в государстве. Тамара Морщакова судья Конституционного суда РФ в отставке судья Конституционного суда РФ в отставке

В свою очередь декан юридического факультета, завкафедрой конституционного права СПбГУ Сергей Белов, также входящий в состав рабочей группы, не видит в предложении Харитонова никаких противоречий с федеративным устройством в случае, если при выделении таких территорий будет учитываться мнение регионов.

Его предложение скорее касается ситуации, когда какие-то объекты особо важные или особо значимые для всей Российской Федерации должны управляться непосредственно федеральным центром, поскольку полномочий и финансовых ресурсов у регионов не хватает, чтобы соответствующие территории обеспечивать необходимыми публичными услугами. На субъекты это никак не повлияет. Просто из их области ответственности будут выведены те объекты, которые им реально не подчиняются, не за их деньги функционируют и только формально находятся на их земле, что, наверняка, создаёт определённые сложности для региональной власти. Сергей Белов декан юридического факультета, завкафедрой конституционного права СПбГУ декан юридического факультета, завкафедрой конституционного права СПбГУ

Эксперт полагает, что соответствующие поправки будут внесены в третью главу Основного закона, регламентирующую федеративное устройство. Кроме того, по его мнению, потребуется и разработка отдельного федерального закона.

Я предвижу, что, конечно, будут возникать определённые сложности, связанные, например, с представительством жителей этих территорий в Совете Федерации, на федеральном уровне. Но я думаю, что сейчас мы пока обсуждаем саму идею, а не какие-то детали её воплощения. Конечно, они будут очень важны, но принципиально я не вижу каких-то больших опасностей ни для граждан, ни для федеративного устройства, ни для интересов регионов, — пояснил Белов.

С точки зрения государственного управления ряд территориальных единиц, действительно, может иметь специальное нормативно-правовое регулирование и соответствующее управление — федеральное, полагает адвокат, старший партнёр Pen & Paper, экс-сенатор Константин Добрынин. Для примера он привёл Северодвинск или Плесецк, где фактически уже существует подобное регулирование.

Но глобальная проблема российского федерализма в другом — практически все российские субъекты, за исключением, пожалуй, нескольких, включая Петербург или Москву, де факто уже имеют федеральное управление, и все значимые решения — политические точно — принимаются губернаторами только после согласования с федеральным центром, а сама роль губернаторов в нынешней системе государственного управления — это скорее роль менеджера не топ-уровня, получающего точные инструкции из федерального центра. Константин Добрынин статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России

Логичным предложение главы Тульской областной думы назвал и политолог Аббас Галлямов. Эксперт полагает, что чем более чётко будет зафиксировано разграничение ответственности между центром и регионами, тем лучше.

Над текстом также работала Виктория Немис.