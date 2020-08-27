Евросоюз обещает выделить €2 млн пострадавшим на протестах в Белоруссии

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Евросоюз «буквально в ближайшие дни» сможет выделить €2 млн для поддержки пострадавших на протестах в Белоруссии. Средства будут перечисляться через неправительственные организации (НПО), заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи 27 августа 2020 года по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС в Берлине (Германия).

Часть фондов уже готовы к распределению, мы буквально в ближайшее дни сможем предоставить €2 млн для поддержки людей, пострадавших в ходе протестов, — цитирует дипломата ТАСС.

Накануне в Еврокомиссии рассказали, что из этих денег €1 млн потратят на развитие гражданского общества, ещё €50 млн выделят на борьбу с пандемией коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Данные средства также распределят через НПО.

Послы стран ЕС уверены, что аресты на акциях протеста в Белоруссии проводились исключительно по политическим мотивам. Об этом сказано в заявлении представительства ЕС в Минске по итогам встречи с министром иностранных дел страны Владимиром Макеем. Внешнеполитическое ведомство Белоруссии 27 августа провело встречу с иностранными послами, в ходе которой стороны обсуждали происходящие в республике события и реакцию на них со стороны других государств.

Главы миссий также «выразили восхищение мужеством, с которым граждане Беларуси вышли на улицы в знак протеста против фальсификации выборов» и для защиты своих демократических прав. В представительстве ЕС также указали на то, что белорусы призывают власти к открытому диалогу о будущем страны. В связи с этим европейские дипломаты указали на недопустимость преследования членов Координационного совета.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Тихановская считает себя «избранным народом президентом» Белоруссии. Она также добавила, что больше не является лидером оппозиции.