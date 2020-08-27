Послы ЕС назвали политизированными аресты на акциях протеста в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/cbb03e7e-e851-11ea-9121-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Послы стран Евросоюза уверены, что аресты на акциях протеста в Белоруссии проводились исключительно по политическим мотивам. Об этом сказано в заявлении представительства ЕС в Минске по итогам встречи с министром иностранных дел страны Владимиром Макеем.

Внешнеполитическое ведомство Белоруссии 27 августа провело встречу с иностранными послами, в ходе которой стороны обсуждали происходящие в республике события и реакцию на них со стороны других государств.

На сегодняшней встрече дипломаты ЕС напомнили о ранее направленных просьбах разрешить посещение ими следственных изоляторов и ряда граждан Беларуси, которых послы ЕС, работающие в Минске, считают арестованными исключительно по политическим мотивам, — сказано в заявлении представительства, обнародованном в Facebook.

Главы миссий также «выразили восхищение мужеством, с которым граждане Беларуси вышли на улицы в знак протеста против фальсификации выборов» и для защиты своих демократических прав.

В представительстве ЕС также указали на то, что белорусы призывают власти к открытому диалогу о будущем страны. В связи с этим европейские дипломаты указали на недопустимость преследования членов координационного совета.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%.

На фоне многотысячных протестов белорусская оппозиция создала координационный совет, в который вошли известные в стране политики и общественники. Его задачей объявили выстраивание диалога с властью. Однако создание нового органа руководство страны расценило как попытку захватить управление государством. Несколько членов совета были задержаны, писал NEWS.ru.