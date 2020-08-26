МИД Белоруссии вызвал иностранных послов для обсуждения ситуации в стране

https://static.news.ru/photo/5cfb55d6-e83d-11ea-be2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: МИД Беларуси/facebook.com

Министерство иностранных дел Белоруссии пригласило всех иностранных послов для обсуждения происходящих в республике событий и реакции на них других государств.

Все аккредитованные в Белоруссии послы сейчас в МИД. Они приглашены на встречу с Владимиром Макеем, — рассказал «Интерфаксу-Запад» источник в дипломатических кругах.

Комментариев во внешнеполитическом ведомстве республики агентству получить пока не удалось.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что в МИД России обвинили Запад во вмешательстве в дела Белоруссии. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, собрано «достаточно» доказательств этого.