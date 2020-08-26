В МИД РФ обвинили Запад во вмешательстве в дела Белоруссии

https://static.news.ru/photo/597d6fcc-e7b9-11ea-8eed-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны вмешиваются во внутренние дела Белоруссии. По её словам, собрано «достаточно» доказательств этого.

Она отметила, что в Москве «видят, что делают» прибалтийские страны, Польша и другие государства Евросоюза, США и НАТО.

Вмешательство во внутренние дела суверенного государства — мы так это и квалифицируем. Доказательной базы более чем достаточно, — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что НАТО подтягивает свои войска к границам страны. По его словам, противники республики пытаются «сломать» и «запугать» её изнутри и открыто угрожают «с той стороны границы». Он добавил, что НАТО перебрасывает войска к рубежам Белоруссии, чтобы «затащить сюда якобы нового президента», который впоследствии запросит у Запада военную поддержку. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал белорусские власти прекратить упоминать Альянс в качестве предлога для разгона участников протестных акций.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Митингующие считают сфальсифицированными итоги президентских выборов в республике, согласно которым в очередной раз одержал победу Лукашенко. По их мнению, борьбу за пост главы государства выиграла Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, Тихановская заявила, что белорусская оппозиция не просила помощи у Евросоюза, но получила необходимую поддержку. Что касается России, то диалога с Москвой ещё не было. При этом Тихановская подчеркнула, что «мирная революция» в Белоруссии не направлена против РФ, но и не является пророссийской.