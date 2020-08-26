Тихановская не просила помощи у Евросоюза

https://static.news.ru/photo/baee1da6-e791-11ea-a2ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lukas Balandis/Global Look Press

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что оппозиция страны получила необходимую поддержку Европейского союза. Однако политики не просили помощи от ЕС.

По её словам, власти каждой страны самостоятельно определяют свои действия.

Мы получили всю поддержку, на которую могли рассчитывать, это было важным для нас. Но нам не о чем просить наших зарубежных друзей. Мы сами должны урегулировать внутренние проблемы, — сказала политик в интервью Le Monde.

На вопрос о том, планирует ли она говорить с российскими властями, Тихановская ответила, что ещё не настал подходящий момент, но она открыта к диалогу со всеми сторонами.

Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я бы также попросила её, как всех, с кем говорю, уважать наш суверенитет, — подчеркнула она.

Происходящее в стране не имеет «геополитического измерения», так как вопрос касается только внутренних дел, заключила она.

Накануне Тихановская выступила перед Европарламентом по видеосвязи. Она заявила, что в стране «происходит мирная революция», которая не направлена против России, но и не является пророссийской.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты. Их участники недовольны очередной победой в президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко. Они считают, что итоги голосования сфальсифицированы. По мнению оппозиции, пост президента должна занять ближайшая соперница Лукашенко Светлана Тихановская, набравшая, по данным ЦИК, 10,09% голосов.

Протесты сопровождались жёсткими задержаниями.

Как писал NEWS.ru, во время акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб. Позднее акции стали проходить спокойнее, жёсткие задержания прекратились.