Столтенберг потребовал от Минска перестать пугать белорусов близостью НАТО

https://static.news.ru/photo/08addef6-e796-11ea-a226-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Белоруссии не упоминать альянс в качестве предлога для разгона участников протестных акций.

Мы видим попытки режима (властей Белоруссии — прим. ТАСС) использовать НАТО как оправдание для разгона митингующих, для применения насилия против людей. Это неверно, потому что нет никакого наращивания НАТО в регионе, — цитирует его ТАСС.

Столтенберг добавил, что альянс внимательно следит за тем, как развиваются события в Белоруссии. При этом подчеркнул, что входящие в НАТО страны уважают суверенитет и территориальную целостность республики.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что альянс подтягивает свои войска к границам страны. По его словам, противники республики пытаются «сломать» и «запугать» её изнутри и открыто угрожают «с той стороны границы». Он добавил, что НАТО перебрасывает войска к рубежам Белоруссии, чтобы «затащить сюда якобы нового президента», который впоследствии запросит у Запада военную поддержку.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Митингующие считают сфальсифицированными итоги президентских выборов в республике, согласно которым в очередной раз одержал победу Лукашенко. По их мнению, борьбу за пост главы государства выиграла Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, Тихановская заявила, что белорусская оппозиция не просила помощи у Евросоюза, но получила необходимую поддержку. Что касается России, то диалога с Москвой ещё не было. При этом Тихановская подчеркнула, что «мирная революция» в Белоруссии не направлена против РФ, но и не является пророссийской.