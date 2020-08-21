Тихановская рассказала о задачах Координационного совета оппозиции

https://static.news.ru/photo/1bc43e12-e51c-11ea-98a7-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Целью Координационного совета белорусской оппозиции стал диалог с властями. Об этом заявила баллотировавшаяся в президенты республики Светлана Тихановская. Интервью с политиком опубликовало агентство BNS.

Итоговой целью является диалог с властями для организации новых честных, свободных и прозрачных выборов, — отметила она.

По её словам, пока совет находится в самом начале пути:

Сформировался президиум, создаются рабочие группы, у которых будет свой участок работы, какая-то своя направленность.

В состав Координационного совета оппозиции вошли авторитетные в Белоруссии лица: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, бывший директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие.

Совет заявил, что не ставит своей целью изменение конституционного строя для выхода из политического кризиса, выступает за диалог с властями и проведение новых выборов. В Белоруссии уже вторую неделю проходят массовые акции протеста не согласных с итогами президентских выборов 9 августа. По официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В последние несколько дней стали проходить менее заметные митинги в поддержку Батьки. При этом белорусские независимые СМИ сообщают, что для их организации задействован административный ресурс.

В Евросоюзе результатов голосования не признали, а Лукашенко объявили персоной нон грата. Там заявили, что поддерживают граждан страны, желающих провести новые выборы.

В начале этой недели Тихановская заявила о формировании Координационного совета (КС) оппозиции. 18 августа состоялась первая пресс-конференция КС. Собравшиеся объявили, что цель работы совета — проведение новых выборов президента и мирный транзит власти; сам совет властные полномочия осуществлять не намерен. Александр Лукашенко ещё до пресс-конференции назвал создание КС «попыткой захвата власти». Белорусские правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по данному факту.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусский адвокат и член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак подал в Верховный суд Белоруссии жалобу о признании выборов 9 августа недействительными.