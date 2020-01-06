https://static.news.ru/photo/f79ec66c-3132-11ea-9108-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Парламент Эстонии не намерен продолжать ратификацию договора о государственной границе с Россией, подписанного в 2014 году, заявил спикер Хенн Пыллуаас. Таллин считает, что в случае одобрения этого соглашения Эстония не сможет больше претендовать на часть территорий Псковской и Ленинградской областей.

Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий, это будет иметь огромные юридические последствия, — приводит портал эстонского телерадиовещания ERR слова Пыллуааса.

По мнению спикера, в случае ратификации будет аннулирован Тартуский мирный договор и перечёркнута правопреемственность республики.

Тартуский мирный договор

Упоминаемое соглашение было заключено между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года. Согласно нему, Эстонии передавалась узкая полоса вдоль восточного берега реки Нарвы, включая Ивангород. Эта территория также известная как Эстонская Ингерманландия. Кроме того, из состава Псковской губернии выделялись для передачи Эстонии Печорский уезд с городом Печоры и юго-западное побережье Псковского озера почти до устья реки Великая, включая город Изборск.

С точки зрения России Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году. Эстонское правительство считает договор действующим, так как он до сих пор находится в реестре действующих международных договоров ООН.

18 мая 2005 года Россия и Эстония подписали в Москве два договора по пограничным вопросам. 20 июня 2005 года парламент Эстонии ратифицировал их, в одностороннем порядке внеся в преамбулу закона о ратификации упоминание о договоре 1920 года. В Москве посчитали это неприемлемым. РФ отозвала свою подпись.

18 февраля 2014 года глава МИД РФ Сергей Лавров и его эстонский коллега Урмас Паэт подписали новый договор о границе. В нём зафиксировано обоюдное отсутствие территориальных претензий.

Ранее NEWS.ru писал, что Эстония намерена поднять вопрос о новых санкциях в отношении России, по словам главы МИД страны Урмаса Рейнсалу.