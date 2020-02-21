https://static.news.ru/photo/9cdfc83e-54cd-11ea-89eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Druzhinin/Xinhua/Global Look Press

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель администрации Эрдогана.

По его словам, президенты обсудили ситуацию в сирийском Идлибе. Также Эрдоган сказал Путину, что главное условие урегулирования конфликта — реализация сочинского соглашения, сообщает «Политика Сегодня».

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошло несколько переговоров. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Они уничтожили 250 боевиков, писал NEWS.ru.