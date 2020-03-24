https://static.news.ru/photo/afa0aa98-6db8-11ea-b496-fa163e074e61_660.jpg Кеннет Рот Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заявление главы правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота о том, что в России богатые люди скупают аппараты ИВЛ и их может не хватить простым гражданам, призвано посеять панику и дискредитировать действия и отношение РФ к коронавирусу. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, HRW пытается представить всё так, будто в России происходят процессы, неподконтрольные властям и не способствующие преодолению коронавируса.

Это вызывает сожаление — мы такого повода не давали, — сказал эксперт радио Sputnik.

Он отметил, что Москва воздерживается от скороспелых и поверхностных замечаний по поводу борьбы с инфекцией в США. Оленченко порекомендовал HRW не провоцировать распространение слухов и заняться внутренними делами, поскольку Штаты сейчас находятся на третьем месте по уровню распространения заболевания.

Как писал ранее NEWS.ru, на сообщение главы HRW в соцсетях ответил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он указал на то, что принятые российскими властями меры позволили противостоять коронавирусу более эффективно, нежели в других странах мира.