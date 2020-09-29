Эксперт пообещал России информационный армагеддон при победе Байдена в США

https://static.news.ru/photo/bb78a098-0253-11eb-b9d1-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто бы ни выиграл на президентских выборах в США в ноябре 2020 года, России остаётся надеяться на меньшее из зол, считает доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян.

При этом, взвешивая «плохой и очень плохой варианты» для развития российско-американских отношений, он отметил, что в случае победы кандидата от демократов Джо Байдена РФ может столкнуться с настоящей информационной войной.

Трамп для России — это санкции, финансовое давление. Но Байден — это полноценная информационная война. Это человек, который ничего не контролирует, а те люди, которые стоят за ним, ведут мир к глобальной катастрофе. Поэтому Джо Байден — это своеобразное оружие Армагеддона, — сказал Ордуханян в интервью порталу «Политика сегодня».

Политолог отмечает, что в вопросе внешнеполитического курса страны Трамп выделяет главным соперником Вашингтона Пекин, в то время как в кампании Байдена намного больше антироссийской риторики.

Ранее Джо Байден в рамках предвыборной гонки пообещал, что Россию ждут «последствия» за вмешательство во внутренние дела США.

Когда Байден говорит о «последствиях», на мой взгляд, он имеет в виду какую-то готовящуюся провокацию в отношении Москвы или даже военную авантюру в контексте той активности, которую США демонстрируют вокруг наших границ, — считает Ордуханян.

Он также допустил, что при Байдене США могут перейти от информационной войны даже к боевым столкновениям.

В то же время эксперт связал подобную риторику кандидата в президенты с потерей веса Вашингтона на международной арене.

США больше не являются центром политической жизни. Парадокс заключается в том, что заявления, которые произносит президент США и кандидат на его место, уже не имеют того веса, который был раньше. На первое место выходят силы, которые стоят за президентами и крупными политиками. И все эти силы сейчас направлены в сторону России, — уверен политолог.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Ключевыми кандидатами являются действующий американский лидер Дональд Трамп и его оппонент от Демократической партии Джо Байден.

29 сентября состоится первый раунд дебатов между Байденом и Трампом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат от демократов сравнил Трампа с министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом и ждёт от него на дебатах перехода на личности. Президент США со своей стороны призывал Байдена сдать тесты на наркотики.