Трамп призвал протестировать Байдена на наркотики

https://static.news.ru/photo/0957014c-f769-11ea-b481-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден должен сдать тест на наркотики. Об этом заявил президент Соединённых штатов Дональд Трамп, выразив уверенность, что его соперник явно что-то принимает «для ясности ума».

Я тоже пройду анализ. Я считаю, что он должен сдать тест на наркотики. Он принимает что-то, что даёт ему некоторую ясность. Посмотрите на него. Может, это много кофе, может, это 15 чашек кофе, — сказал в эфире телеканала Fox News Трамп.

По словам действующего президента, в ходе предвыборных дебатов Байден неожиданно стал выступать лучше, и это заметили многие.

В конце августа перед первыми дебатами Трамп уже призывал проверить его самого и Байдена на наркотики.

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп в детстве мог перенести психологическую травму. Об этом заявила американская актриса Шэрон Стоун, отметив, что какими бы ни были его травмы, он мучается и причиняет себе боль. Стоун посочувствовала ему и добавила, что наличие этой травмы влияет на многих людей, поддерживающих политика. По мнению знаменитости, у избирателей Трампа «душераздирающий уровень внутренней ярости, и эта ярость возникает из-за чувства незащищённости и боли».