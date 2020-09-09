Эксперт назвал преимущества «Северного потока — 2» перед Baltic Pipe

https://static.news.ru/photo/61b0c056-f27a-11ea-8514-fa163e074e61_660.jpg Фото: baltic-pipe.eu

Газопровод между Данией и Польшей Baltic Pipe не может стать полноценной заменой «Северного потока — 2». Так аналитик по газу Центра энергетики московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов прокомментировал предложение Польши предоставить альтернативу Германии.

Замена почти готового „Северного потока — 2“ газопроводом Baltic Pipe, который находится только в самом начале реализации, неравноценна, — приводит его слова РИА Новости.

Он пояснил, что по «Северному потоку — 2» в Германию возможно поставить 55-60 миллиардов кубометров газа в год. Это обеспечивает свыше 60% потребностей страны в газе. В то же время Baltic Pipe даёт только 10 миллиардов кубометров норвежского газа Польше, и часть этих объёмов может понадобиться самой Варшаве.

Капитонов также отметил, что проект «Северного потока — 2» предусматривает освоение новых месторождений, в частности Бованенковского и Харасавейского. В орбите Baltic Pipe таких ресурсов газа нет, подчеркнул эксперт.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее NEWS.ru писал, что Польша предложила немцам вариант замещения «Северного потока — 2». Как заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, проект противоречит идее солидарности и энергетической безопасности. В качестве альтернативы он предложил использовать газопровод Baltic Pipe.