Эксперт о призыве к санкциям против Путина: чисто антитрамповский удар

https://static.news.ru/photo/a3538e76-bc51-11ea-bc24-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Демократы «ухватились двумя руками» за информацию о «сговоре» России с талибами, которая является «художественным вымыслом» и «захватывающим романом», заявил директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

По его словам, этот «роман» основан на полуправде, так как и раньше было известно, что «талибы брали деньги, а платили им американцы, чтобы на них не нападали».

Информация (газеты NYT — прим. NEWS.ru) только для обывателя выглядит достоверно, но самом деле это, конечно, чистый вымысел, — отметил он.

Американист считает, что ситуация и призывы к санкциям направлены против президента США Дональда Трампа в преддверии выборов.

Понятно, что всё это направлено против Трампа, это чистый антитрамповский прямой удар, — подчеркнул Рогулев.

Он напомнил, что нынешняя администрация прошлой осенью заключила с талибами договор о прекращении боевых действий и выводе американских войск, отметив, что это сделала администрация Трампа, и талибы — это та сторона, с которой Соединённые Штаты воевали двадцать лет.

Поэтому, уверен эксперт, таким образом из-за политической борьбы нанесён удар и по талибам, и по соглашению, и по выводу войск, и по американскому лидеру, а заодно и по России, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение американского сенатора ввести санкции против Владимира Путина и российских властей из-за «сговора» с талибами. По его словам, в Вашингтоне сейчас происходит «много труднообъяснимого».

Сенатор-демократ Соединённых Штатов Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента и властей России за предполагаемый «сговор» с талибами.

По мнению политика, санкции должны быть введены в случае, если директор национальной разведки Соединённых Штатов подтвердит, что Москва выплачивала вознаграждение боевикам запрещённой в России группировки «Талибан» за нападения на американских солдат в Афганистане. Сделано это должно быть в течение 15 дней после поступления такой информации.

Уточняется, что набор санкций стандартный: замораживание активов и запрет на въезд в страну, а также запрет на сотрудничество с оборонным и разведывательным сектором России, которого и так нет, так как эти секторы давно находятся под различными американскими санкциями.

Менендес также решил не ограничиваться санкциями против официальных российских лиц и их представителей, которые якобы связаны с талибами. Он подчеркнул, что ограничения необходимо ввести против Путина и «главного разведывательного управления» Минобороны РФ, которое в Штатах считают виновным в целой серии преступлений, включая вмешательство в выборы и отравление Скрипалей.

Вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

1 июля Пентагон опубликовал доклад о связях РФ с движением «Талибан». Министерство обороны Соединённых Штатов считает, что Москва поддерживает мирные соглашения с афганским радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), чтобы не допустить долгосрочного пребывания американских военных в Афганистане. В документе говорится, что РФ политически поддерживала талибов для того, чтобы укрепить своё влияние в этой группировке и ограничить западное военное присутствие, а также поощрять операции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).