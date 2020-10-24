Экс-посол: Токио склоняет Москву к мирному договору, чтобы забрать Курилы

https://static.news.ru/photo/e62335da-1782-11eb-a82f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Россия и Япония пытаются заключить мирный договор по Курилам ещё со времён окончания Второй мировой войны. Заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов рассказал, почему уже больше 70 лет сделать этого не удается.

В своей первой речи в парламенте новый японский премьер-министр Есихидэ Суга сказал, что откладывать этот вопрос «до следующих поколений» он не будет. По его словам, сторонам нужно поставить точку в переговорах о северных территориях, а именно так в Стране восходящего солнца называют южную часть Курильских островов. Суга отметил, что сделать это можно с помощью «откровенного диалога на уровне высших руководителей».

Как пояснил Панов, Токио мог бы заключить мирный договор с Москвой ещё в 1951 году, когда готовился Сан-Францисский мирный договор. Тогда СССР отказался в нём участвовать из-за того, что туда не пригласили представителей коммунистического Китая, а также по причине того, что документ не признавал советский суверенитет над Южным Сахалином и Курильскими островами.

После этого Сан-Францисский мирный договор с одной стороны был подписан Японией, а с другой стороны ещё 48 странами антигитлеровской коалиции. Отказались подписывать документ только представители Чехословакии и Польши. С этого момента и до 1955 года Россия с Японией не имели никаких отношений, пока переговоры между странами не возобновились.

Эти переговоры привели к появлению Советско-японской декларации 1956 года. Она не является полноценным мирным договором, но фактически выполняет его роль. Мирного соглашения не было из-за позиции Японии по Курильским островам. Эта позиция не меняется и сейчас, — сказал Панов в интервью «Политика Сегодня». Весь архипелаг курильских островов вошёл в состав Советского Союза после окончания второй мировой войны. При этом в Токио до сих пор считают, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и другие острова, называемые японскими властями северными территориями, принадлежат Японии. Москва при этом не раз давала понять, что Курилы принадлежат России, и Кремль не признаёт сам факт территориального спора. Как пояснил Панов, в декларации 1956 года прописано: полноценное соглашение между странами подразумевает передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан (входят в Курильский архипелаг). Получается так: мирного договора между Россией и Японией нет, а заключить его без передачи Курильских остров не получится. Это логика Токио. И попытки заключить мирный договор продолжаются, последние были относительно недавно, — отмечает японовед. В очередной раз Россия и Япония попытались заключить мирный договор в 2018 году, тогда подписи не были поставлены из-за российско-американских разногласий и возвращения Крыма в состав России. Бывший глава японского правительства Синдзо Абэ в сентябре 2020 года рассказал, что тогда дипломаты «максимально близко» подошли к соглашению по нескольким ключевым моментам. Как писал NEWS.ru, на Сахалине чиновник лишился работы, показав карту с японскими Курилами.