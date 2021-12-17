Единоросс Фёдоров обвинил Зюганова в предательстве Отечества

Депутат Госдумы от «Единой России» и координатор охранительного «Национально-освободительного движения» Евгений Фёдоров назвал лидера КПРФ Геннадия Зюганова предателем страны. Так он прокомментировал NEWS.ru пикеты сторонников НОД у зданий Госдумы и Совфеда. Политик заявил, что коммунисты могут либо «покаяться перед народом», либо получить статус экстремисткой организации.

КПРФ должны либо признать, что Зюганов — предатель, что они нанесли гигантский вред нашему Отечеству, покаяться перед народом и начать свою политическую жизнь с нуля, либо понятно, что рано или поздно эта партия вступит в противоречие со всей государственной машиной страны и её (партию. — NEWS.ru) придётся объявлять экстремистской, — сказал единоросс.

По его словам, Зюганов был идеологом «ликвидации Отечества» — принятия решения о суверенитете РСФСР от СССР. Он назвал лидера коммунистов сепаратистом и заявил, что это заложено в принципах марксизма-ленинизма.

Этот принцип классовой борьбы как раз идеологически у Маркса приводит к необходимости ликвидации государственности вообще. Поэтому, когда мы говорим о КПРФ и людях марксизма-ленинизма, то они идеологические враги отечества. Их смысл в ликвидации государства, что пришло к 1991 году. Это плановая ликвидация, кстати записанная в Конституции РСФСР 1925 года, — добавил Фёдоров.

Также единоросс считает, что Ленин был не великим человеком, а предателем и «ликвидатором Отечества». По его мнению, КПРФ следует «отмежеваться от Зюганова» и от системы, в которой они остаются. Политик пригласил коммунистов открыто обсудить, что «партия построена на принципах полного вранья».

Ранее депутат ГД от КПРФ Денис Парфёнов в эфире «Дума ТВ» обвинил Фёдорова в том, что использовал активистов НОД против коммунистов.

Много дней на двух основных входах в Госдуму стоит какая-то мутная публика с лозунгами и кричалками против КПРФ. Ведут себя, на наш взгляд, совершенно непристойно. Это движение, НОД, возглавляется депутатом Госдумы от «Единой России» Евгением Фёдоровым — ярым «запутинцем», который проводит, на наш взгляд, непоследовательную политику, — сказал он.

У входов в Госдуму стоят пикетчики НОД. Как передаёт корреспондент NEWS.ru, возмущение активистов вызвала позиция КПРФ по законопроекту о QR-кодах.

16 февраля в Госдуме произошла небольшая потасовка после того, как представители партии КПРФ Денис Парфёнов и Сергей Обухов развернули в зале заседаний плакат «КПРФ против QR-кодов». Представители «Единой России» приняли это на свой счёт и попытались отобрать плакат, в результате чего и возник беспорядок.

В результате в перепалку вмешался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал «не портить мебель» в Госдуме и вместо плакатов организовывать официальные акции против QR-кодов.