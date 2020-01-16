https://static.news.ru/photo/f4814f28-3893-11ea-8f56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму внесён проект закона, предполагающий введение дополнительных ограничений на деятельность партий, вплоть до их ликвидации, за неуважение к российскому обществу и стране.

Российская оппозиция уезжает за рубеж, однако не оставляет надежды повлиять на ситуацию в стране, — цитирует «Интерфакс» текст законопроекта.

Авторами инициативы являются депутаты фракции «Единая Россия» Евгений Марченко, Гаджимет Сафаралиев и Валентин Суббот. В пояснительной записке они заявляют, что назрела необходимость принятия дополнительных мер в связи с активной антироссийской пропагандой, которую ведут представители российских оппозиционных партий за рубежом.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон об оскорблении государственных символов не нуждается в изменениях. Вместо этого должен осуществляться контроль на правоприменение в этой области во избежание нарушений.