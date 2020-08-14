Доходы Шойгу в 2019 году оказались ниже, чем у его заместителей

https://static.news.ru/photo/3830b29a-de48-11ea-b7dd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу обнародовал декларацию о доходах за 2019 год. Как следует из документа, он заработал чуть более 12,5 млн рублей, что оказалось меньше, чем у его 11 заместителей.

Выше всех доход среди заместителей министра у начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. В 2019 году он заработал свыше 33,2 млн рублей. Ему принадлежат два земельных участка, каждый площадью более 2 тыс. кв. м, и жилой дом площадью свыше 500 кв. м.

У замглавы Минобороны генерал-полковника Юрия Садовенко заработок составил более 14 млн рублей. У первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова и у заместителя министра обороны РФ генерала армии Павла Попова задекларирован доход на сумму более 13 млн рублей.

Доход меньше, чем у Шойгу, только у генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова — 12,2 млн рублей, сообщается на сайте военного ведомства.

Ранее наибольший доход среди членов правительства по итогам 2019 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший более 586 млн рублей, писал NEWS.ru.