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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что для Эстонии и многих других стран война закончилась бы полным порабощением, если бы Советский Союз в 1941-1945 годах уступил Германии. Так он прокомментировал заявление эстонского лидера Керсти Кальюлайд, рассказавшей, что для её страны Вторая мировая война закончилась в 1994 году — после того, как российская армия покинула территорию республики.

Сенатор в посте в социальной сети Facebook написал, что Эстония была спасена от, как минимум, онемечивания. От которого вас, эстонцев, равно как и славян, евреев и цыган, спасли моя страна...