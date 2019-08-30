Президент Молдавии Игорь Додон пробудет в российской столице один день.
Лидер республики сообщил, что проведёт встречи с вице-премьером, специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Нахожусь с однодневным рабочим визитом в Москве, где пройдут встречи с Вице-премьером, специальным представителем Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком, Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и др.