Фото: kremlin.ru

Президент Молдавии Игорь Додон пробудет в российской столице один день.

Лидер республики сообщил, что проведёт встречи с вице-премьером, специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Как ранее писал News.ru, президент Молдавии Игорь Додон встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Переговоры прошли в Кишинёве за закрытыми дверями.

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