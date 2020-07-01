Политика

Дмитрий Жуйков стал заместителем министра юстиции РФ

13:13, 01 июля 2020
Фото: minjust.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Дмитрия Жуйкова заместителем министра юстиции России.

Назначить Жуйкова Дмитрия Сергеевича заместителем министра юстиции РФ, — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня подписания.

В начале апреля Жуйков был освобождён от должности директора департамента обеспечения законопроектной деятельности правительства РФ, уточняет РИА Новости.

В середине марта 2020 года Владимир Путин назначил первым заместителем министра юстиции РФ Юрия Любимова. Ранее он занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ, писал NEWS.ru.

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