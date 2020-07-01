Дмитрий Жуйков стал заместителем министра юстиции РФ

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Дмитрия Жуйкова заместителем министра юстиции России.
Назначить Жуйкова Дмитрия Сергеевича заместителем министра юстиции РФ, —
говоритсяв документе, опубликованном на портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня подписания.
В начале апреля Жуйков был освобождён от должности директора департамента обеспечения законопроектной деятельности правительства РФ,
В середине марта 2020 года Владимир Путин назначил первым заместителем министра юстиции РФ Юрия Любимова. Ранее он занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ, писал NEWS.ru.
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