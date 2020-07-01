Дмитрий Жуйков стал заместителем министра юстиции РФ

Фото: minjust.gov.ru

Центральная избирательная комиссия РФ сообщила, что явка на голосовании по поправкам в конституцию в столице к 12:30 составила 43,88%.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК. Средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 57,43%. Активнее всех участие в голосовании принимают жители Тывы — 88,25%, Чечни —...