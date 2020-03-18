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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поправки в Конституцию закрепят невозможность изменения территории России, в том числе и в отношении Крыма. По его словам, 18 марта 2014 года, когда украинский регион был присоединён к РФ, «это не просто памятный день».

Это день восстановления исторической справедливости. Поправки в Конституцию, за которые в скором времени предстоит голосовать нашим гражданам, укрепляют суверенитет и территориальную целостность России. Они устанавливают невозможность изменения территории страны, включая,...