Юрий Любимов Юрий Любимов Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Юрий Любимов назначен первым заместителем министра юстиции РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Назначить Любимова Юрия Сергеевича первым заместителем министра юстиции Российской Федерации, — говорится в указе.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее он занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ.

Как писал NEWS.ru, Путин назначил министра финансов Антона Силуанова членом наблюдательного совета госкорпорации «Ростех».

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