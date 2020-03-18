Юрий Любимов назначен первым заместителем министра юстиции РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Назначить Любимова Юрия Сергеевича первым заместителем министра юстиции Российской Федерации, — говорится в указе.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее он занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ.
Как писал NEWS.ru, Путин назначил министра финансов Антона Силуанова членом наблюдательного совета госкорпорации «Ростех».
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