Ни глобальный карантин по случаю коронавирусной пандемии, ни прерванное авиасообщение между Россией и Европой, ни личные санкции, наложенные на Дмитрия Козака, не помешали ему срочно прибыть в Берлин для конфиденциальных консультаций в узком кругу. Собственно, основная повестка таких консультаций не могла быть большим секретом. В своей новой ипостаси в администрации президента, Козак, как заместитель её главы, курирует именно отношения с постсоветскими странами. А потому круг вопросов для встречи в Берлине будет касаться, прежде всего, вопросов, связанных с разрешением кризиса вокруг Донбасса.

Изначально было понятно, что основную часть своего рабочего времени Дмитрий Козак будет посвящать проблемам отношений с Украиной. Тем более, кому, как не уроженцу этой бывшей советской республики, заниматься модификацией связей со своей малой родиной. Известны и его неплохие наработанные контакты с главой офиса украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком, которого Дмитрий Олегович даже благодарил за позитивное участие в подписание последнего газового соглашения.

Между тем, с одной стороны, под грузом новых неожиданных проблем украинская тема стала отходить в российской повестке явно на второй план. С другой, в Москве в последнее время было заявлено, что новый четырёхсторонний саммит в Нормандском формате просто нецелесообразен, учитывая, что прежние решения «четвёрки» так и остались невыполненными. За исключением, пожалуй, обмена пленными. Не помогли даже встречи Владимира Путина со своим французским коллегой Эмануэллем Макроном. А потом и сами европейские гранды погрузились в пучину контр-вирусных мероприятий. Всем было явно ни до Донбасса, ни до продолжающихся обстрелов позиций тамошних ополченцев украинскими атошниками.

Дмитрий Козак Yevgeny Philippov/Global Look Press

И вот спешный визит Козака в Германию, вопреки всем, казалось бы, сложившимся обстоятельствам. Объяснений такому броску на берега Шпрее и сенсационному приглашению может быть несколько. Прежде всего, Германия раньше других стран выходит из карантийных ограничений, возвращаясь к обыденной жизни. В субботу там возобновляется даже футбольный чемпионат. А восстановление нормального образа жизни допускает и возвращение к прежним внешнеполитическим материям, в сфере которых в последнее время Германию стала напористо теснить всё более активная Франция. Активизация дипломатии на разных фронтах, это ли не доказательство всеобщего восстановления?

Германия никогда не отказывалась от роли привилегированного партнера России на Западе, которая стала складываться при Владимире Путине. Тем более, что в Москве явно оценили сделанное на днях заявление германского МИДа о единоличной ответственности Третьего рейха в развязывании второй мировой войны. А потому, видимо, Дмитрию Козаку поручена ещё и роль спецкурьера, который привез с собой некое личное послание Путина немецким партнёрам. Часто такую информацию нельзя доверить не то что видеосвязи, но даже посольству.

В целом, такой блиц-визит — демонстрация высокой степени взаимного доверия: Москва возвращается к затухшим переговорам, делая значимый жест в адрес именно Берлина, а, в свою очередь, Берлин демонстрирует, что может презреть условности, связанные с антироссийскими санкциями.