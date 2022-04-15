Депутат Госдумы задекларировал 148 объектов недвижимости

Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Алексей Ткачёв к концу прошлого года оказался собственников 148 объектов недвижимости. Такие данные опубликованы в декларации о доходах, размещённой на официальном сайте Государственной думы РФ.

Согласно документа, Ткачёв владеет 146 земельными участками и двумя жилыми домами. Также у него находится в пользовании участок земли, дом и квартира.

Доход за год депутата от Краснодарского края составил 5 млн 716 тысяч рублей. Также Ткачёв задекларировал имущество трёх своих детей. У каждого из наследников в безвозмездном пользовании находится по одной квартире площадью 71 кв метр.

Ранее сообщалось, что помощник президента России Владимир Мединский в 2021 году стал лидером рейтинга самых богатых сотрудников администрации главы государства. Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля, за прошлый год он заработал 106,77 млн рублей, это около 9 млн рублей в месяц. В собственности у Мединского земельный участок, два дома, квартира, беседка и сарай.

При этом доход президента России Владимира Путина в минувшем году составил 10,202 млн рублей, главы правительства Михаила Мишустина, согласно декларации, 18,3 млн рублей, самый большой заработок в правительстве получил министр промышленности Денис Мантуров — 704,7 млн рублей, а меньше всего доход у министра просвещения Сергея Кравцова — 9,6 млн рублей.