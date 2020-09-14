Депутат бундестага: ФРГ должна предать РФ материалы по Навальному

https://static.news.ru/photo/c600ad08-f754-11ea-9792-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст считает, что Германия должна детально предоставить России материалы по исследованиям, проведённым Алексею Навальному. Он также надеется, что «правительство Германии как можно скорее подключит российскую сторону к анализу этих результатов».

Нельзя требовать разъяснений и в то же время скрывать собственные сведения, — резюмировал он, комментируя ситуацию РИА Новости.

44-летний Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. С 22-го числа он находится на лечении в Берлине. 2 сентября правительство Германии со ссылкой на военных токсикологов сообщило, что российский оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок». С этого дня международное сообщество требует от Москвы расследования случившегося с Навальным.

Однако представители Кремля и силовых структур заявляют, что не видят достаточных оснований для возбуждения уголовного дела: пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме, как заявляется, обнаружено не было. Москва требует от Берлина предоставить данные, ставшие основаниями для выводов об отравлении.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что без одобрения политика Берлин не может передать Москве результаты исследований, потому что они относятся к категории личных данных. Как сообщило издание New York Times со ссылкой на источник, Алексей Навальный не дал согласие на передачу его анализов российской стороне.

Ранее Маас заявлял, что в ФРГ видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению дипломата, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает, писал NEWS.ru.