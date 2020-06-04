Дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет в Москве и Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии 4 июня. Первоначально для участия в эксперименте были отобраны пять регионов, но к представителям Санкт-Петербурга, Карелии и Красноярского края у членов комиссии возникли вопросы. Опрошенные NEWS.ru эксперты опасаются, что электронное голосование призвано обеспечить нужный результат в самых проблемных для власти регионах.

Народное волеизъявление по поправкам в Конституцию обещает быть историческим во многих смыслах. Во-первых, важен сам факт масштабного изменения основного закона страны. Во-вторых, плебисцит должен пройти уже первого июля, а до этой даты, несмотря на позитивную динамику последнего времени, вряд ли удастся окончательно и бесповоротно победить эпидемию COVID-19 в России. В связи с этим уже предложены крайне необычные способы узнать мнение граждан по столь важному вопросу и не спровоцировать при этом новую волну заражений. А в-третьих, это будет первая федеральная кампания, на которой планируют задействовать технологии удалённого электронного голосования. До сих пор она применялась однажды — на выборах в Мосгордуму в прошлом году — и вызвала много нареканий.

Напомним, ещё 23 мая Владимир Путин подписал закон, разрешающий такую форму волеизъявления граждан. Два дня спустя председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что этот формат может быть использован не более чем в трёх-четырёх регионах. При этом ещё в апреле она уверяла, что электронное голосование возможно только в Москве.

Система готова к эксперименту

Пресс-служба ЦИК РФ/РИА Новости

На очередном заседании Центризбиркома члены комиссии рассмотрели вопрос о перечне регионов, в которых проводится дистанционное электронное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

В ходе заседания министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что проблемы, выявленные во время выборов в Мосгордуму, были учтены, всю последнюю неделю система тестировалась, и все подготовительные мероприятия уже проведены. А начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко сообщил, что в столице после 15 июня планируют провести тестовое голосование, участие в котором смогут принять все, кто имеет учётные записи на сайте Госуслуг и mos.ru.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заверил, что система готова к участию в эксперименте нескольких регионов и способна учесть голоса нескольких миллионов человек. Сама процедура будет проходить на специальном ресурсе. Будет использована технология блокчейн, а также контроль голосов через печать.

В свою очередь, зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что никто не собирается устраивать фальсификации при помощи электронного голосования. Он также озвучил критерии к регионам, которые хотят получить право провести его у себя: мониторинг готовности граждан к участию в электронном голосовании в данном субъекте, готовность местной общественной палаты обеспечить наблюдение, количество избирателей субъекта, имеющих на портале Госуслуг учётные записи, готовность участковых избирательных комиссий к проверке сведений о дистанционном электронном голосовании граждан.

Два из пяти

На право проведения дистанционного электронного голосования претендовали пять субъектов РФ — Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Красноярский край и Республика Карелия. Получили его лишь столица и Нижегородская область — к остальным участникам члены комиссии высказали ряд претензий.

Как позже пояснила глава ЦИК, причины отказа были разными. Так, по её словам, Красноярский край готов по всем параметрам, кроме технического, от Карелии поздно поступила заявка, и система может не выдержать, а в Санкт-Петербурге существует проблема доверия к избирательному процессу.

Гендиректор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов в разговоре с NEWS.ru заявил, что ЦИК принял правильное решение с точки зрения готовности субъектов к этой процедуре, ограничив эксперимент двумя регионами.

Электронное голосование — сложная процедура, об использовании которой граждан нужно ещё детально проинформировать. Кроме того, необходимо обеспечить тайну голосования. За оставшийся до 1 июля срок внедрить процедуру на всей территории страны нереалистично, поэтому ЦИК и пошла по пути проведения электронного голосования в регионах с наибольшей готовностью к нему. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов вспомнил, что ещё недавно позиция ЦИК заключалась в том, что московский опыт выборов в городскую Думу не подлежит копированию в силу своего несовершенства, а сейчас его решили распространить и на Нижегородскую область.

cikrf.ru

На это отвечает министр цифрового развития Шадаев. Он утверждает, что решение приняли с учётом ограниченных сроков. «Опыт в Москве показал, что это в принципе рабочая технология», — вот слова министра. Что такое «в принципе рабочая»? Если изменять Конституцию с помощью несовершенного инструмента голосования и ссылаться при этом на недостаток времени, то возникает ощущение, что они что-то там важное знают, но нам не говорят. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Куртов отметил, что в обществе уже начинают появляться теории о том, что электронное голосование призвано обеспечить нужный результат в самых проблемных для власти регионах, и на это сложно возразить, поскольку в публичном поле нас внятными аргументами и объяснениями не вооружили.

Президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов рассказал, что выбор именно этих регионов говорит о том, что они сами оценивают свою готовность к такому опыту на неплохом уровне и понимают, что их ждёт.

Если говорить о технических сложностях, то, поскольку голосование теперь будет не в одном регионе, а в двух, будет больше вопросов и конфликтов. Но кто может быть участником этих конфликтов? Те, кто не особо вовлечены в процесс — это оппозиция, наблюдатели от политических партий, которые так или иначе выключены из процесса голосования по Конституции. Поэтому возможные жалобы и оспаривания минимизированы. Роман Смирнов президент Ассоциации политических юристов президент Ассоциации политических юристов

По данным последнего опроса ВЦИОМ, о своём участии в плебисците заявило более половины россиян (67%), из которых 48% ответили, что точно проголосуют, а 19%, скорее всего, примут участие в плебисците. Большинство людей, собирающихся прийти на участки для голосования, уверены, что риска заражения COVID-19 при соблюдении мер безопасности нет или он незначителен. По мнению россиян, этому будут способствовать такие меры, как соблюдение социальной дистанции между избирателями, а также обеспечение участников голосования средствами индивидуальной защиты.

Над материалом также работал Сергей Изотов.