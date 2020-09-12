ЦИК объявила о завершении единого дня голосования

https://static.news.ru/photo/151361d0-f5f0-11ea-a51d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что все избирательные участки на территории России закрылись. Таким образом, единый день голосования, которому предшествовало два дня досрочного голосования всех желающих, завершён.

Наступило время, когда все участки на территории России, включая Калининградскую область, закрылись, — сказала она.

Руководитель Центризбиркома попросила избирательные комиссии не торопиться с подведением итогов выборов. Следует внимательно рассмотреть данные на заседаниях и «очень принципиально» подойти к нарушениям, передаёт РИА Новости.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что МВД в ходе региональных выборов не зафиксировало нарушений, которые могли бы существенно повлиять на итоги голосования. По его словам, ведомство получило чуть более 2,5 тысячи сообщений «разной направленности» о нарушениях во время досрочного голосования и в единый день голосования. Он пояснил, что эти сообщения касались нарушения агитации, уничтожения агитационных материалов, подкупа избирателей, а также вмешательства в работу комиссий и незаконной выдачи бюллетеней. Вместе с тем МВД выявило вбросы ложной информации в соцсетях и средствах массовой информации.

13 сентября в России прошёл единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня состоялись в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоялись довыборы депутатов Госдумы, писал NEWS.ru.