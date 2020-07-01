«Чувствуешь себя патриотом»: Роднина, Слуцкая и Широков проголосовали

https://static.news.ru/photo/7364a2de-bb9a-11ea-9998-fa163e074e61_660.jpg Ирина Роднина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортсмены Ирина Роднина, Ирина Слуцкая и Роман Широков приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию. Они посетили избирательные участки в Подмосковье.

Фигуристка Слуцкая проголосовала на участке в Пушкино, отметив, что это долг каждого россиянина.

В такие дни чувствуешь себя патриотом своей Родины, в такие дни ты действительно делаешь важный выбор, — отметила она.

Спортсменка подчеркнула, что голосование — историческое событие, так как конституция оставалась неизменной много лет.

Роднина отдала свой голос на участке в Химках, при этом она проверила состояние других избирательных пунктов.

Должна сказать, что на всем своём избирательном округе — это Дубна, Талдом, Дмитров, Долгопрудный, Лобня, Химки — я не увидела неаккуратного, неисполнительного решения этого вопроса, — заявила фигуристка.

Она уточнила, на всех участках есть средства защиты и хорошая разметка, а также чётко прописаны входы и выходы.

Бывший футболист сборной РФ Широков посетил участок в Дедовске. По его словам, граждане должны голосовать и выражать своё мнение.

Все поправки нацелены на улучшение жизни россиян, — отметил он.

Спортсмен считает, что важнейшей поправкой является законодательное закрепление индексации пенсий.

Кроме того, в Московской области проголосовал член Совфеда от региона Виктор Абрамов, подчеркнувший, что россияне хотят жить в едином и социальном государстве, чтобы никому «в голову не приходило менять границы» в России, а также получать достойные пенсии и зарплаты.

Мы хотим жить в правовом государстве, чтобы чиновники работали на государство. Это всё важно, — цитирует «360» сенатора.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь мэра Якутска Сарданы Авксентьевой Алексей Толстяков прокомментировал распространяющуюся в мессенджерах фотографию, на которой градоначальник опускает в урну бюллетень с голосом в поддержку поправок в Конституцию. По его словам, этот кадр был отредактирован.

В России продолжается голосование по поправкам к Конституции. Изначально назначенное на 22 апреля, оно было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.