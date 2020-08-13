Весьма характерно, что Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с очередным избранием не первым, уступив эту честь китайскому коллеге, товарищу Си. И в этом есть символический смысл: зажатый между союзным давлением России и недоверием Запада Батька стал всё активнее делать ставку на Китай. Для Поднебесной Белоруссия, в принципе, неплохой приз, а точнее, плацдарм в центре Старого Света. Но, видимо, сидеть уже между трёх стульев ещё сложнее и уж совсем небезопасно. Тем более что такое сближение — дополнительная красная тряпка для Запада, которому Батька в последнее время так усиленно заговорщицки подмигивал.

Примечательно, что до сих пор, даже перед лицом угрозы своего свержения по украинскому сценарию, Александр Григорьевич не устаёт бросать упрёки в сторону северного соседа, продолжая находить отпечатки его длинных рук. До сих пор не отпущены наши 33 бойца. Среди пятерых задержанных «провокаторов», инспирирующих, мол, выступления, двое оказались с «российской пропиской», да ещё были объявлены уголовниками. Россия продолжает фигурировать наряду с Украиной, Польшей, Чехией среди стран, якобы засылающих своих наймитов в святую и наивную Белоруссию.

Но роман с Западом, видимо, теперь вряд ли наладится, особенно если в своём стремлении любой ценой задавить протесты Лукашенко перейдёт все прежние «красные линии». И сакральных жертв будет не одна и даже не 10. Заокеанские сенаторы уже откровенно призывают Лукашенко уйти в отставку. Видимо, новые санкции уже срочно изобретаются для общеевропейского одобрения в Польше и Литве. А дальше при таком развитии событий при посредничестве ЕС Батьку может в лучшем случае ждать суд в Гааге. Не всегда может успеть русский спецназ, как в своё время повезло Виктору Януковичу.

Александр Лукашенко president.gov.by

И тогда придётся выбирать между Россией, которая, что называется, за стенкой, и Китаем, который далеко. А ведь существует такой важнейший фактор для сохранения власти, а то и жизни Лукашенко, как гарантии безопасности для силовиков и членов их семей, которые людям в погонах в будущем реально может дать только Россия. И такие гарантии способны помочь омоновцам и армейцам сохранить пока верность Батьке. Они-то понимают, что при новых властях с западной подкладкой их в лучшем случае будет ждать люстрация. Уж они насмотрелись на украинских правоохранителей, которых ставили публично на колени.

России, конечно, нельзя опять отступать и терять Белоруссию. Собственно, достаточно жёсткие заявления на этот счёт уже прозвучали и со стороны некоторых сенаторов, и просто политологов, которые вкупе создают определённый настрой.

Но обращение к поддержке России, как к соломинке, утопающего Лукашенко будет означать и согласие на последовательную реализацию «дорожной карты» по строительству реального Союзного государства. На хитрости и манёвры у шестикратного белорусского президента не будет ни свободы манёвра, ни времени. Тут уж домашней колбасой не расплатишься.

При одном «но». Запущен инсайд: мол, в Пекине Москве дали понять, что не одобрят крымский вариант в отношении Минска. Источник этой информации не ясен. Но нельзя исключать, что и в осаде Батька стремится продолжить игру. Но, как представляется, Китай и Россия найдут компромисс и в этом вопросе.