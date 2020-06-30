Членов профсоюза московского метро могли принуждать к голосованию

https://static.news.ru/photo/a478eb18-bace-11ea-89ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист BBC попал в чат членов профкома московского метрополитена в WhatsApp. Сотрудники подземки отчитывались о голосовании по поправкам в Конституцию.

Сотрудник СМИ оказался в диалоге, так как его номер раньше принадлежал сотруднику транспортной системы, говорится на сайте BBC. 23 июня в чате «Депо» один из пользователей попросил других написать, кто и где будет голосовать. После этого люди начали писать «дистанционно» или «по месту жительства». Некоторые отмечали, что уже проинформировали начальство в личных сообщениях.

После этого пользователь без прав администратора написал «Отчёт 25.06!» (25 июня — первый день голосования). В эту дату люди начали отправлять в чат скриншоты онлайн-голосования. Те, кто ходил на реальные участки, писали «Проголосовал».

Журналисты проверили участников обсуждения через систему GetContact. Большинство из них оказались начальниками первичных профсоюзных организаций столичного метро. Сотрудники СМИ позвонили некоторым из них.

Человек, который отчитывался о голосовании, заявил, что его никто не принуждал к голосованию, а он просто исполнял гражданский долг. Администратор обсуждения сказала, что попросила коллег отчитаться, так как на рабочие места привозили урны для голосования. Человек, который написал «Отчёт 25.06!» открестился от переписки.

Я туда [в чат] случайно попал и случайно написал. Промахнулся, не в ту группу написал, — сказал он.

Бывший член Центральной избирательной комиссии Вадим Прохоров оценил произошедшее как принуждение к голосованию. Он считает, что целью является повышение явки. Член совета движения «Голос» и бывший член научно-экспертного совета Центризбиркома Андрей Бузин высказал те же суждения.

Специалист по избирательному праву юрист «Апологии протеста» Анна Бочило отметила, что за принуждение к голосованию работодателю грозит административная или уголовная ответственность. Однако для этого нужен документ, подтверждающий нарушение.

Обычно это делается устно. А если нет письменных подтверждений, то, как говорит Элла Памфилова, — «это всё сплетни», — отметила она.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

При этом в Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

В настоящий момент ЦИК получила 105 обращений, в которых содержатся жалобы на работодателей. Авторы заявлений утверждают, что их заставляли голосовать по поправкам.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания его президентом в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).