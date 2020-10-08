Четыре года Сергея Кириенко: его приход в Кремль совпал с выборами в США

Четыре года назад Сергей Кириенко, давно преодолевший синдром своей премьерской отставки, когда на него фактически повесили ответственность за чужие преддефолтные ошибки, вернулся в Кремль. Причём вернулся уже не как «киндер-сюрприз», а как добившийся немалого на посту главы важнейшей атомной госкорпорации. За прошедшее время, определяя техническую сторону нашей внутренней политики, первый замглавы кремлевской администрации, сумел придать этой консервативной стороне жизни страны больший динамизм.

Новые политические партии, запущенные в большую политику, губернаторы-технократы, выборы близких к власти политиков под нейтральным флагом, оттеснение на второй план придуманного его предшественником, Вячеславом Володиным, Общероссийского народного фронта — всё это основы политики команды Сергея Кириенко. Собственно, как утверждают, награждение его секретным приказом Звездой Героя России — доказательство высокой оценки его деятельности президентом. Притом, что у Сергея Владиленовича, как представляется, непростые отношения и с Вячеславом Володиным, и с Дмитрием Медведевым. Разные источники утверждали, что именно эти политики были основными оппонентами идеи Кириенко о роспуске парламента и о проведении новых выборов уже в этом году.

Но нас интересует ещё один аспект его назначения аккурат перед предыдущими президентскими выборами в США. Когда все плюшевые пророки и диванные аналитики в один голос предвещали уверенную победу мадам Клинтон. Что само по себе повлекло бы, по многим оценкам, ещё большее осложнение российско-американских отношений. И вот тогда, как утверждали некоторые знатоки политических кулис, в Кремле вспомнили о Сергее Владиленовиче и не только по причине его менеджерских успехов в атомной отрасли, которой по праву гордится Россия. Из его досье следовало, что он якобы поддерживает близкие связи с рядом видных штатовских демократов через свой интерес к учению саентологии Рона Хаббарда. Эдакой современной религии, построенной на многих технологиях коммуникаций и практик, заточенных на достижения успеха в карьере и делах.

Сергей Кириенко Сергей Булкин/NEWS.ru

К тому же циркулировала информация и о том, что Кириенко окольными путями делал взносы в фонды демократической партии США. Так ли это? Проверить досконально довольно трудно. Но факт есть факт, именно накануне вероятного возвращения семейства Клинтонов к власти и Кириенко вернулся в политические верхи.

Теперь опять за океаном президентские выборы. И вновь, если верить опросам, велика вероятность прихода в Белый дом демократов в лице престарелого Байдена. И спустя четыре года вновь потенциал Сергея Владиленовича может быть задействован. Тем более, что хватает алармистских прогнозов на случай смены окраса власти в Америке. А то, что Москве сейчас необходимы варианты налаживания конфиденциальных связей с заокеанскими демократами, то тут, как говорится, и к гадалке не ходи.

Более того, появилась информация о том, что к благородному делу установления хотя бы минимального взаимопонимания со штатовской демократической элитой начинают привлекать даже остатки клана Ельциных. Благо, что Валентин Юмашев постоянно летает за океан, получая помощь от американских врачей. Так что, и от корифея внутренней политики понадобятся международные связи. Ноябрьские выборы в США могут многое изменить и внутри России.