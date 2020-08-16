«Чем бы дитя ни тешилось»: в Крыму оценили запуск флага Украины на шарах

https://static.news.ru/photo/fd935e60-df9d-11ea-a40e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Analytic_center/twitter.com

Акцию с запуском в сторону Крыма украинского флага на воздушных шарах прокомментировал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

Он заявил, что инцидент напомнил ему мультфильм про Винни-Пуха. При этом в роли «коллективного Пятачка» выступили «не до конца адекватные украинские активисты». По сути своей акция пустая и бессмысленная, добавил Молохов.

Одним словом, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, — цитирует его РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, группа украинских националистов на границе с Крымом запустила 25-метровый флаг страны с двумя тысячами листовок «Крым — это Украина». Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец расценил акцию как «банальное осваивание средств», которые были выделены либо государством, либо «каким-то западным фондом на развитие демократии».