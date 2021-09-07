Бывший посол США в России назвал «пугающим фактом» систему вооружения РФ

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал пугающим фактом глобальность и модернизацию РФ в аспектах вооружения. По его словам, некоторые из систем вооружения не охватываются договором СНВ-3, но этот аспект российской мощи «нельзя недооценивать», пишет РИА Новости.

Своё заявление Макфол сделал в ходе виртуального мероприятия, посвящённого отношениям между Россией, США и Китаем. Дипломат не сомневается, что Россия опережает Штаты во многих отношениях и вкладывает в модернизацию оружия «фантастические деньги».

Я думаю, это пугающий факт, на который многие люди не обращают внимания, — заявил экс-посол, добавив, что иностранным властям стоит обратить внимание на системы вооружения, не входящие в СНВ-3.

Также Макфол напомнил, что Россия превосходит Китай в вопросах ядерного оружия.

В определённых аспектах Россия является глобальной державой в том, в чём Китай не является, прежде всего в вопросе ядерного оружия, — пояснил политик.

Ранее экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что «что-то фундаментально новое» появится во власти в России после эпохи правления Владимира Путина.