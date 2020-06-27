Бутина высказалась о критике голосования РФ со стороны Запада

https://static.news.ru/photo/b5b86e64-b95a-11ea-ac15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запад должен критиковать не процедуру голосования по поправкам в Конституцию РФ, а свои избирательные системы.

Об этом заявила член Общественной палаты россиянка Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы, сообщает РИА Новости. Она отметила, что сейчас слышно много претензий о том, что у нас выборы непрозрачные и голосование неправильное.

Критиковать им стоило бы себя, и обратить внимание в недостатки своей избирательной системы, прежде чем обращаться к российскому опыту, который, на мой взгляд, сегодня по демократичности и прозрачности превосходит американский, — цитирует её агентство.

Мария Бутина 26 апреля была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом ей зачли девять месяцев, уже проведённые в заключении в ожидании вердикта суда. Её депортировали из США сразу после отбытия тюремного срока. На родину россиянка вернулась 26 октября.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн.

Ранее глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас объяснил, почему появляются фейки о голосовании по поправкам в Основной закон. По его словам, ложные новости подтверждают, что реальных нарушений не происходит, писал NEWS.ru.