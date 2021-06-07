«Бред сивой кобылы»: политолог о «ядерном ударе» России по США

https://static.news.ru/photo/05288c16-c6c7-11eb-ad32-96000091f725_660.jpg Виктор Мизин Фото: victor.mizin/facebook.com

Публикация в журнале The National Interest о том, что Россия якобы может нанести безответный удар по США, «это просто бред сивой кобылы в лунную ночь». Об этом в разговоре с NEWS.ru сказал политолог Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин.

Эксперт подчеркнул, что раньше в указанном американском издании выходили материалы о России достаточно адекватного содержания. Поэтому странно, что сейчас этот журнал публикует такие глупости. Как отметил Мизин, США тоже являются ядерной державой, следовательно, на такой «удар», о котором пишут в статье, очевидно последует ответная реакция.

Я даже не знаю, что говорить. Такого не было даже в 1980-е годы, во времена холодной войны, чтобы были написаны подобные вещи. Причём этот журнал — это не какое-то «жёлтое» издание. Ещё раз повторю, что в нём по отношению к России публиковались нормальные материалы. Поэтому сейчас просто слов нет. Бред, — сказал политолог.

Мизин добавил, что после обнародования статьи стоит задаться вопросом, почему такой материал вообще был опубликован. Тем более за десять дней до встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Можно придумать на эту тему следующее. Многие уже говорят, что встреча президентов будет по большей степени протокольной. И действительно, по итогам переговоров не стоит ждать какого-то прорыва. Поэтому можно предположить, что авторы The National Interest хотели подчеркнуть, что РФ и США — это две державы, обладающие ядерным оружием, так что лидеры должны понимать, какая ответственность на них возложена. Но сам тон статьи является провокационным. Маразм — другого слова у меня нет. Особенно для солидного издания, принадлежащего солидному исследовательскому центру, — заявил Мизин.

Также эксперт ответил на вопрос, не хотят ли такими материалами журналисты освободить Штаты от образа «мирового жандарма» и представить страну как «мировую жертву».

Это тоже бред. Ну какая из США жертва. Я только недавно подумал о том, что ведь этот «жандарм» не выиграл ни одной войны. Его везде, говоря по-русски, «умывали». Можно даже не говорить о том, что им сделали китайцы в Корее. Ещё был Вьетнам, Афганистан, откуда они сейчас выводят своих, это просто позор. А по поводу статьи — уже действительно хочется звонить в Америку и узнавать, что же послужило основанием для такого бреда. За такие вещи должно быть стыдно, — подытожил Мизин.

В The National Interest обозреватель Крис Осборн написал, что Москва по ходу возможного конфликта может угрожать Вашингтону и европейским столицам кинетической бомбардировкой или кибератаками. Также Россия, как отметил Осборн, способна атаковать подводные коммуникационные кабели. Это окажет серьёзное влияние на мировую экономику. Кроме того, уверен американец, Кремль может сделать ставку на то, что применение ядерного оружия поможет отвратить возмездие и избежать фиаско в бою.

Последнее утверждение, считает Осборн, означает следующее: официальная Москва способна нанести ядерный удар, полагая, что Штаты не станут отвечать зеркально. Ведь в противном случае возникнет угроза наступления катастрофы мирового масштаба.