Дискуссия о внесении изменений в Конституцию РФ перешла на новый уровень. Так, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Основной закон было внесено упоминание о Боге. Это заявление вызвало широкий резонанс в обществе, кто-то поддержал, а кто-то, как, например, известный музыкант Сергей Шнуров, скептически отнёсся к идее «узаконить Господа». В Кремле сообщили, что «некое консолидированное мнение» по этому вопросу должна озвучить рабочая группа по подготовке поправок к Конституции. Тем не менее, опрошенные эксперты, опасаются, что упоминание бога может послужить основанием для раздора в обществе.

Юридического ответа пока нет

После заявлений о возможном внесении изменений в преамбулу Основного закона тут же стали звучать разного рода предложения о его дополнении. Так, глава движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельчинкова высказалась за то, чтобы добавить туда «слова о гордости за нашу историю, великие победы и подвиги наших предков», а сенатор Алексей Пушков высказал идею закрепить в Конституции статус России как страны, победившей во Второй мировой войне.

В субботу, 1 февраля, в дискуссию вступил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который призвал молиться за то, чтобы в Основной закон было внесено упоминание о Боге. Его предложение поддержали в Конгрессе еврейских религиозных общин и организаций России, а председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов даже предложил закрепить в преамбуле Конституции вклад традиционных религий в «исторический, патриотический и нравственный фундамент России». В Кремле озвученные идеи прокомментировали пока более чем сдержано.

Вся дискуссия ведется в рамках комиссии, и она должна там вестись. Вы знаете, что состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В самой рабочей группе по подготовке поправок заявили, что внимательно рассмотрят предложение патриарха.

Идею поддерживаю. Будет обсуждать рабочая группа, — сказал NEWS.ru сопредседатель группы, глава комитета по конституционному законодательству и госсторительству Андрей Клишас.

Впрочем, пока конкретных юридических формулировок возможного «упоминания бога» в Конституции никто не предложил.

Invocatio dei

Сторонники отражения «божественного умысла» в Основном законе настаивают, что подобная практика широко распространена в других странах, в том числе демократической Европе. Действительно, invocatio dei (лат. — обращение к богу) закреплено в конституциях не только традиционно подчеркнуто религиозных Ирландии, Греции и Польше, но даже в Германии и Дании. Хотя в Конституции США и нет прямого упоминания бога, широко известна цитата одного из её отцов-основателей Джеймса Мэдисона: «Будущее и успех Америки не в этой Конституции, а в законах божьих, на которых эта Конституция основана».

На постсоветском же пространстве большинство стран, наоборот, сознательно отказались от упоминания чего-либо божественного. Исключением стала Украина, в преамбуле основного закона которой говорится, что Верховная Рада принимает Конституцию страны, в том числе «сознавая ответственность перед Богом».

Интересно, что ещё в 2013 году в то время депутат Государственной думы, а ныне сенатор Елена Мизулина подняла вопрос об упоминании православия в Конституции в ответ на поступившее к ней обращение граждан. Тогда вокруг этого предложения в обществе разгорелась ожесточённая дискуссия, завершившаяся словами тогдашнего премьер-министра страны Дмитрия Медведева о том, что в России «вообще-то провозглашена свобода совести: каждый выбирает себе Церковь по своим ощущениям или говорит о том, что он является атеистом».

«Или может быть Христа?»

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, также выразили сомнения в необходимости отдельно прописывать Господа в Основном законе. Экс-сенатор, вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в разговоре с NEWS.ru напомнил, что конституция — это юридический документ, а значит и любое упоминание должно иметь конкретный юридический смысл и поддержано всем обществом.

Я ничего необычного в упоминании бога в конституции не вижу. Во многих конституциях упоминание такое есть. Допустим, в Соединенных Штатах президент клянется на библии и в суде присяжные клянутся на библии. Это не просто традиция, там эти «упоминания о боге» существуют столетия, а у нас традиция, когда государство существовало в единстве с церковью, полностью разрушена и выросло несколько поколений людей, которые воспитывались в атеистическом духе. Конституция — это документ светский, он, скорее, правовой, а не религиозный. Свобода вероисповедания в Конституции уже закреплена. Если мы говорим об упоминании бога как об одном из мировозренческих принципах Конституции, то нужно обсуждать конкретную формулировку. Евгений Тарло экс-сенатор, вице-президент Федерального союза адвокатов России экс-сенатор, вице-президент Федерального союза адвокатов России

Адвокат отметил, что у него нет никаких принципиальных возражений, но нужна совершенно конкретная формулировка, которой пока никто не предложил.

Любое упоминание о боге не должно послужить основанием для раздора в обществе, для каких-то конфликтов. Конституция должна стать объединяющим документом. В Конституции должны быть записаны те вещи, которые сегодня и сейчас приняты всем обществом ну или подавляющей частью, — указал он.

В свою очередь руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв обратил внимание NEWS.ru на то, что «только ленивый не пошутил» над идеей записать бога в Конституцию РФ. Ироничное стихотворение в своем Instagram ей посвятил и Сергей Шнуров, отметив, что непонятно, «кого пишем? Просто бога, Или может быть Христа?».

Да, в ряде европейских стран в конституциях упомянут бог, но все они создавались как национальные государства. У них другая история. Другие проблемы. У нас же значительная часть общества опасается нарастающей клерикализации. Складывается ощущение, что скоро само существование атеистов начнет оскорблять чувство отдельных верующих. Надо ли разжигать дальше? У нас есть территории, исповедующие буддизм. Будда отвергал идею Бога-творца. Как быть с ними? Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

О нецелесообразности такого решения заявил полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский.

Это не тот вопрос, который должен упоминаться в Конституции, так как это всё-таки правовой документ. Кроме того, Россия — светское государство, и право свободы вероисповедания в Конституции закреплено и этого достаточно. Третье, какого бога имеет в виду патриарх? Бога-Отца, Бога Сына, святой дух или всю Святую троицу? Вообще, покровителем России, насколько я знаю, считается Богоматерь, и главная российская икона — это икона Казанской Богоматери. Михаил Барщевский адвокат, полпред правительства РФ в Конституционном и Верховном судах адвокат, полпред правительства РФ в Конституционном и Верховном судах

Кроме того, по словам адвоката, это понятие кардинально различается у буддистов, мусульман или православных, а значит упоминание бога будет «способствовать не объединению российского народа, а его разделению».

Над текстом также работала Виктория Немис.