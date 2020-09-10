Байкал опять в центре внимания

Священный песенный Байкал, его судьба опять в центре внимания прогрессивной российской общественности. Речь идёт о законопроекте, принятом Госдумой ещё до каникул, 15 июня. Документ, наскоро одобренный в трёх чтениях, маскирует, как считается, своими мудреными формулировками, разрешающими рубить заповедные леса ради осуществления общенациональных логистических проектов, очередную атаку на «славное море».

Теперь закон в руках сенаторов, а там уже и президент скажет своё решающее слово. Между тем, еще не утихли страсти по поводу попыток срезать под корень гипсовые отложения, образующие шихан Куштау. Президенту лично пришлось вмешаться в конфликт офшорного бизнеса и башкирских активистов, решение по которому может вообще создать прецедент наказания корыстных эгоистических собственников с сомнительным приватизационным досье. И теперь накаляется обстановка в Иркутской области и Бурятии. А ведь в Иркутске выборы губернатора. И есть основания опасаться повторения в той или иной форме хабаровского сценария, в случае, если победа официального кандидата будет признана далеко не всеми в области.

Andrey Nekrasov/Global Look Press

Много бед видело в последние десятилетие великое озеро, мировой резервуар пресной воды. Работали на его берегах огромный целлюлозно-бумажный комбинат и грязные птицефермы. Собирались его воды перекачивать по трубам аж в Китай. Всё пока вынес Байкал, хотя и его воды, по мнению экологов, слегка замутились. Теперь в его водоохранной зоне хотят разрешить валить лес ради расширения пропускной способности БАМа. Понятно, что обещают действовать не топором, а почти скальпелем, ради сохранения уникальной заповедной среды. Но мы-то знаем, что наш принцип: лес рубят — щепки летят. Тем более, что в Иркутске при новом врио губернатора Игоре Кобзеве вовсю расследуют многочисленные дела о незаконной вырубке леса и вывозе миллионов кубов ценной древесины в Китай. А какой энтузиазм вызвало бы официальное разрешение на вырубку с гарантированной реализацией древесины.

Конечно, БАМ, некогда стройку века, пытаются в последнее время всеми средствами реанимировать и довести его пропускную способность до ста миллионов тонн. В основном речь идёт о переброске кузбасского угля в дальневосточные порты. Объем грузоперевозок — историческая проблема региона. Недаром сама идея БАМа родилась благодаря маршалу Антону Гречко, министру обороны при Брежневе, который, узнав о намерении правительства увеличить перевозки нефти цистернами для экспорта в Японию, заявил, что ему не хватит пропускной способности Транссиба для переброски войск, в случае конфликта с Китаем. И тогда запели: «Это сердце звучит — БАМ!»

Dokoupil Ivo/Global Look Press

Теперь с Китаем почти политический союз, но продавать в Азиатско-Тихоокеанский регион хочется всё больше. Правда, энтузиастов рубить, рубить и рубить, прокладывая новые рельсовые пути, остужают скептики, напоминающие, что расширение надо начать с Северомуйского тоннеля, играющего роль узкого горлышка. А то всё сведётся к дополнительному вывозу леса к соседям.

Собственно, и сам Игорь Кобзев, положение которого перед выборами 13 сентября не слишком стабильно и внушает серьёзные опасения даже проправительственным аналитикам, заявляет, что такая лесорубная суета вокруг заповедной байкальской зоны может спровоцировать очередное общественное напряжение. Что ему ох как не ко времени. Словом, не исключено, что ситуация в Забайкалье, как и в Башкирии, опять потребует вмешательства президента.